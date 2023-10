Beválhat Putyin stratégiája, de közben egyre nagyobb veszély fenyegeti

Egyre inkább erősödik Ukrajna támogatásának kritikája Európában és az Egyesült Államokban is. A CIA elemzője szerint Putyin arra játszik, hogy az idő előrehaladtával Ukrajna kifárad, a Nyugat támogatása pedig fokozatosan csökken. Az orosz vezető szerint támogatás hiányában Ukrajna alig egy hétig tarthat ki.

A Valdaj Klub csütörtöki konferenciáján Vlagyimir Putyin orosz elnök arról beszélt, hogy milyen hatásai lehetnek annak, ha Ukrajna nem kap több támogatást a Nyugattól.

Ha holnap megszűnik az Ukrajnának nyújtott támogatás, akkor egy hét alatt elfogy a lőszerük

– mondta Putyin az Insider szerint, amely most alaposan körbejárat azt a kérdést, hogy beválhat-e az orosz elnök stratégiája.

Egyre inkább csökken Ukrajna támogatottsága

Putyin hozzátette azt is: szerinte a Nyugat valójában nem elég elszánt Ukrajna támogatásában. Az orosz elnök a kijelentését többek között arra alapozta, hogy Európában és az Egyesült Államokban is egyre inkább megosztott téma a támogatás kérdése. Mint arról az Index is írt, az orosz elnök szerint, ha Amerika megvonja az Ukrajnának szánt támogatásokat, az ország nagyobb veszélybe kerülhet, mint valaha. Egyes szakértők úgy látják, ma már az jelenti a legnagyobb veszélyt a háborúban álló országra, hogy fennáll annak lehetősége, az Egyesült Államok kifarol mögüle.

Joe Biden elnök ugyan megígérte Zelenszkijnek, hogy az Egyesült Államok támogatni fogja Ukrajnát „ameddig csak kell”, azonban egyesek szerint ez túl optimista hozzáállás. Ukrajna támogatásának kritikája Európában is erősödik, bár az ellenállás nem olyan meghatározó, mint az Egyesült Államokban.

Többek között az Ukrajna és Lengyelország között zajló kereskedelmi vita veszélyezteti a támogatásokat, valamint Szlovákiában az ukrajnai segélyezést ellenző szélsőjobboldali párt nyerte a választást. Németországban az egyre erősödő szélsőjobboldali AfD vall elutasító nézeteket az ország segélyezésével szemben.

A CIA volt elemzője szerint egyre több jel mutat arra, hogy Putyin számítása beválik

Putyin arra játszik, hogy Ukrajnának nincs elegendő lakossága, fegyvere és lőszere ahhoz, hogy éveken át fenntartsa a háborút, valamint a Nyugatnak sincs kapacitása és politikai akarata, hogy fenntartsa Ukrajna támogatását, ameddig kell

– mondta George Beebe, a CIA oroszországi elemzőrészlegének volt vezetője.

Hozzátette: Putyin eleinte abban reménykedett, hogy napok alatt átveheti az irányítást Kijev felett, Ukrajna ellenállása miatt azonban alaposan át kellett dolgoznia a stratégiáját. Szerinte a vezető most a lassú, de biztos győzelemre játszik.

Az elemzők szerint az elhúzódó harcok Oroszország malmára hajtják a vizet: az ország jóval több fegyvert és lőszert tud gyártani, mint Ukrajna, ráadásul sokkal nagyobb a lakossága is, így a toborzás is könnyebb számára. Eközben Ukrajna gazdasága küszködik a konfliktus miatt, és erősen függ a nyugati segélyektől.

Egyre több jel mutat arra, hogy igaza van Putyinnak. Ukrajna nem teljesíti besorozási céljait, gazdasága meggyengült a háború súlya alatt, és az Egyesült Államokban és Európában is alábbhagy a lelkesedés az Ukrajnának nyújtott segélyek magas szintjének fenntartása iránt

– mondta Beebe az Insidernek az orosz elnök számításairól.

De Oroszországnak is vannak gyenge pontjai

Az Insider által megkérdezett elemzők szerint ugyan Ukrajnának még nem sikerült igazi áttörést elérnie az ellentámadásában, délen olyan előrelépéseket ért el, amelyek megtörhetik az orosz lelkesedést, és belpolitikai harcokhoz vezethetnek.

A portál szerint ugyanis Oroszország gazdasága stagnál, a hadsereg felszereltsége elavult, ráadásul a katonák körében alacsony a morál.

Az ukránok kisebb harci sikereinek több következményük is lehet: súlyosbodhat Putyin összes aggodalma – a gazdasággal, a közvéleménnyel és a fegyveres erőinek állapotával kapcsolatban –, ha további katonai kudarcok következnek be

– írta Lawrence Freedman, a londoni King's College hadtudományi professzora.

Beebe szerint az orosz elnök stratégiája azon a nézeten alapul, hogy „az orosz nép (és annak elitje) türelmes. Az Insider szerint ez a türelem azonban már megroppant, amikor júniusban aWagner-zsoldoscsoport fellázadt Oroszország katonai vezetői ellen a szerintük túlságosan óvatos és hatástalan háborús stratégia miatt.