Egy brit farmon halálra verik a tojni már nem tudó tyúkokat

Az Animal Justice Project (AJP) állatvédő szervezet hónapokon át vizsgálta a Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) állatjóléti szervezet által jóváhagyott AD Harvey vágóhíd által alkalmazott „fogó bandákat” (catcher gangs) – írja a Mirror.

Ilyen bandákat alkalmaznak a tyúkok befogására a csirkefarmokon szerte az Egyesült Királyságban, amikor az állatok már nem képesek több tojást tojni. A tyúkokat ezután általában olcsó húsok, levesek, húslevesek vagy pörköltek készítésére használják fel.

Az AJP felvételein látható, hogy a leicestershire-i Melton Mowbray-ben található Kettleby Farmon a munkások rugdosták, halálra verték és megtaposták a tyúkokat.

A dolgozók helytelen és sérülést okozó technikákat alkalmaztak, beleértve a tyúkok rugdosását és ütlegelését, rájuk taposást és az ólak falának való erőszakos nekidobást. Néhány tyúk súlyosan megsérült vagy elpusztult, míg mások rendkívüli szenvedést éltek át

– mondta Andrew Knight állatorvos.

Az AD Harvey az esettel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy ezek a munkatársak már nem állnak az alkalmazásukban, és a személyzetük minden más tagját átképzik a helyes eljárásokra.

A farm tulajdonosa azt mondta, létfontosságú, hogy minden állattal gondosan bánjanak, és céljuk az állatjólét lehető legmagasabb színvonalának fenntartása.