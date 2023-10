66 éves korában meghalt Haydn Gwynne színésznő. A színpadi és filmszínész országában leginkább a Drop The Dead Donkey című vígjátéksorozatból és a The Windsors című brit sitcomból volt ismert, de játszott a Sherlock és a Róma című sorozatokban is – írja a Sky News.

Képviselőinek közleménye szerint a közelmúltban diagnosztizált rákbetegségét követően október 20-án, pénteken hajnalban hunyt el a kórházban családtagjai és barátai körében.

Szeretnénk köszönetet mondani a Royal Marsden és a Brompton kórházak személyzetének és csapatainak az elmúlt hetekben nyújtott csodálatos gondoskodásért

– olvasható a közleményben.

Helen Mirren brit színésznő is tisztelgett Gwynne előtt, „csodálatos embernek és tökéletes, elhivatott színésznőnek” nevezve őt.

Nagy örömömre szolgált, hogy vele együtt állhattam a színpadon. [...] Egyszerre volt vicces és komoly, ez a briliáns egyensúlyozás, amit egész karrierje példázott. Nagyon fog hiányozni nekünk

– tette hozzá.

Gwynne először 1990-ben vált ismertté a Drop The Dead Donkey című vígjátékban, amelyért 1992-ben BAFTA-jelölést is kapott. A színpadon is ünnepelt karriert futott be, és két Olivier-díjat kapott a City Of Angels és a Billy Elliot The Musical West End-i előadásaiban nyújtott alakításáért. Gwynne szerepelt A korona ötödik szériájában is, ahol Lady Susan Hussey egykori királyi segédet alakította.