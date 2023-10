Tombolt a pap a halloweeni tökök láttán

Egy pap számos, gyerekek által faragott tököt semmisített meg, mert nem tetszett neki, hogy „sátáni szimbólumok” vannak a templománál – írja a Mirror.

A helyi gyerekek a csehországi Kurdejov faluban tartott halloweeni ünnepség részeként faragták ki a tököket. Amikor azonban Jaromir Smejkal atya meglátta őket a temploma közelében, tombolni kezdett, és széttaposta a tököket.

Állítólag több kisgyerek is sírva fakadt, amiért később nyílt levélben kért bocsánatot a pap, amelyet a falu Facebook-oldalán tett közzé.

Hitemnek és a ránk bízott gyermekek atyjaként és védelmezőjeként vállalt kötelességemnek megfelelően cselekedtem, és eltávolítottam a szimbólumokat. Csak másnap tudtam meg, hogy ez egy önkormányzati rendezvény és gyerekek alkotásairól van szó

– írja a levélben.

Azt is leírta, hogy ha mindezt tudta volna, akkor figyelembe vette volna, hogy a szomszédai és a gyermekek érzéseit is megérinti, valamint, hogy nem élvezi, hogy bárkit is megbánt, és ezért elnézést kér.

Papként az a feladatom, hogy megvédjem a gyerekeket és a családokat a gonosztól, még akkor is, ha ők talán nem is tudják, hogy milyen kárt okoznak maguknak a cselekedeteikkel, és ezért még inkább veszélyben vannak. Azt is közvetítem, hogy mindannyian csak emberek vagyunk, akik hibáznak és tévednek

– olvasható a pap levelében.