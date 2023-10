Kíméletlen szavakkal illette Orbán Viktort a világhírű történész

A Klubrádió Reggeli gyors című műsorának vendége volt Timothy Garton Ash, akit Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozójáról kérdeztek.

– kezdte a történész a Klubrádió műsorában. Majd hozzátette, hogy az Európai Uniónak ki kellene mondania, hogy nem illetik meg Magyarországot az uniós források, amiért Orbán Viktor Putyinnak és Hszi-csin Pingnek is „hízeleg”.

Azt is megkérdezték tőle, hogy Putyin háborús stratégiáját erősíti és segíti-e Orbán Viktor. Erre pedig két dolgot is megemlített. Elsősorban szerinte a magyar kormányfőt a hatalom fenntartása érdekli, amit orosz energiabeszerzéssel, különféle befektetésekkel és kereskedelmi megállapodásokkal igyekszik fenntartani.

Azonban, ha objektíven nézem, hangsúlyozom, objektíven, akkor nem tesz mást, mint támogatja Putyin háborúját, és a későbbiekben minden bizonnyal népirtásnak ítélt agressziót az ukrán nép ellen. Ezzel egy időben viszont ez a háború az Ukrajnában, a Kárpátalján élő magyarokat is érinti. Tehát ebben az értelemben Orbán árt az ottani magyaroknak is. Azaz teljesen tárgyilagosan állíthatjuk azt is, hogy amit tesz, azzal az ottani magyar kisebbségek elleni agressziót is támogatja Orbán Viktor