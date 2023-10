A neve miatt nem utazhat külföldre egy angol férfi

Egy férfit megakadályoztak abban, hogy külföldre utazzon, mivel a vezetéknevét túl durvának ítélték ahhoz, hogy útlevélbe írják – írja a Mirror.

Kenny Kennard néhány évvel ezelőtt egy vicc kedvéért megváltoztatta a vezetéknevét Fu-Kennardra, de a tréfa most visszafelé sült el. Annak ellenére, hogy a férfi az új nevén szerzett jogosítványt, most azt mondták neki, hogy nem írhatja be az útlevelébe, mert a neve „sértő”.

Amikor jogosítványt kellett kérvényeznem, azt rendben elfogadták, ezért úgy gondoltam, hogy az útlevél igénylésénél sem lesz nagy különbség. De tévedtem. Azzal az indokkal utasítottak el, hogy a nevem sértő vagy vulgáris. Ezért panaszt tettem, de fenntartották a döntésüket

– mondta a férfi.

A férfi háromszor is megtámadta a HM Passport Office ítéletét, de a belügyminisztérium nem volt hajlandó engedni. A hivatalos irányelvek egy sor olyan felháborodást vagy megbotránkozást kiváltó nevet sorolnak fel, amelyek elfogadhatatlannak minősülnek, és nem alkalmasak útlevél kiállítására. Kenny elmondta, hogy nem akarja újra megváltoztatni a nevét, így inkább nem utazik külföldre, és az Egyesült Királyságban nyaral.

a Fu-Kennard nem sértő, és tiltakozom az ellen, hogy megtagadják a választott nevemet

– fogalmazott.

Kenny először 16 éves korában változtatta meg a nevét Coco Kennyre, de miután 19 évesen belépett a hadseregbe, azt mondták neki, hogy változtassa vissza, mert ez a név éretlen. Nyolcévnyi szolgálat után a férfi úgy döntött, hogy ismét megváltoztatja nevét valami olyanra, amiben van egy kis móka.