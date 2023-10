Hillary Clinton szerint azok, akik tűzszünetet követelnek, „nem ismerik a Hamászt"

Hillary Clinton volt külügyminiszter visszautasította az Izrael és a Hamász közötti tűzszünetet követelő aktivistákat, mondván, hogy egy ilyen megállapodás „ajándék" lenne a terrorista kormányzat számára.

A volt elnökjelölt a James A. Baker III Institute for Public Policy nevű intézet létrehozásának 30. évfordulója alkalmából rendezett eseményen tette ezeket a megjegyzéseket a The Jerusalem Post szerint.

Azok az emberek, akik most tűzszünetre szólítanak fel, nem értik a Hamászt. Tűzszünet nem lehetséges. Ez egy hatalmas ajándék lenne a Hamász számára, mert bármilyen tűzszüneti időt kérnének, gyakorlatilag újjáépítenék fegyverkezésüket, erősebb pozíciókat hozva létre, hogy képesek legyenek elhárítani az izraeliek esetleges támadását

– mondta Hillary Clinton.



Izrael a Hamász elleni háború negyedik hetébe lépett, miután a terrorista csoport október 7-én beszivárgott az országba, rakéták ezreit lőtte ki lakóövezetekre, miközben civilek százait mészárolta le. Az izraeli rendőrség közlése szerint eddig 826 civil halálos áldozatot tudtak név szerint beazonosítani, akik a Hamász október 7-i támadásában vesztették életüket. A The Times of Israel szerint ez a szám nagyjából 85 százaléka lehet a megtalált holttesteknek. A civileken kívül több mint 350 katona és rendész is meghalt a támadásban.

A legfrissebb becslések szerint legalább 235 embert tart túszként fogva a Hamász.

Az IDF szóvivője, Jonathan Conricus alezredes szerint a túszul ejtettek között csecsemők, gyerekek, nők, idősek és fogyatékkal élők is voltak. A Fox News szerint legalább 10 amerikai lehet a Hamász által fogságban tartottak között.

A Hamász eddig azt követelte Izraeltől, hogy bocsásson szabadon mintegy 6000, Izrael által elfogott palesztint, az összes túszuk elengedéséért cserébe. Az izraeli és amerikai kormányzati tisztviselők szorosan együttműködnek Katarral, a Hamász kulcsfontosságú közvetítőjével a túszok szabadon bocsátásáról szóló tárgyalásokon. A Moszad igazgatója, David Barnea nem olyan régen Katarba látogatott, és magas rangú tisztviselőkkel találkozott, hogy megvitassák a szabadon bocsátások lehetőségét.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a közelmúltban találkozott a Gázában túszul ejtett izraeliek családjával. Az izraeli vezető megígérte: minden lehetőséget kimerít, hogy hazahozza őket.

