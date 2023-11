Miközben a gázai palesztinok nélkülöznek, a Hamász gazdag készleteket rejteget

A Gázai övezetet ellenőrzése alatt tartó Hamász régóta készült a háborúra – állítja az izraeli hírszerzés arra alapozva, hogy éveken át épült az a több tíz kilométeres, a gázai metrónak nevezett alagúthálózat, amely nemcsak közlekedésre, hanem raktározásra is kiválóan alkalmas. Az izraeli értesüléseket arab és nyugati tisztviselők egyaránt megalapozottnak tartják.

A Hamász elképesztő mennyiségű üzemanyaggal rendelkezik a járművek tankolásához és a rakéták feltöltéséhez, emellett sok élelmiszert, vizet és gyógyszert is tárolnak.

A becslések szerint a 35-40 ezer fegyveresre becsült Hamász készleteivel három-négy hónapig harcolhat utánpótlás nélkül – állítja egy magas rangú libanoni bennfentes. A terrorszervezet által szabadon engedett négy amerikai–izraeli túsz közül az egyik elmondta, hogy a foglyokat gyógyszerekkel, samponnal, sőt női higiéniai termékekkel is folyamatosan ellátták, miközben Izrael egyiptomi segítséggel hermetikusan elzárta a Gázai övezetet a külvilág elől.

A Hamász ellátására rálátó arab és nyugati tisztviselők szerint a készleteket jellemzően a föld alatt tartják, a pontos mennyiségekről azonban nehéz részleteket találni.

A Gázai övezet zárlatával több mint kétmillió palesztin esett csapdába, akik az utolsó tartalékaikat élik fel. A Hamász harci képességeit azonban ez egy csöppet sem befolyásolja. A blokád kezdete óta újra több száz rakétát zúdított Izraelre, és egyelőre sikerrel hátráltatja a teljes offenzívát.

Mivel a gázaiak humanitárius katasztrófával szembesülnek, a Hamász készletei kérdéseket vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy milyen felelősséggel tartozik az alárendelt civil lakosság felé – ha egyáltalán felmerül náluk a felelősség kérdése.

A történelem bővelkedik a frontvonalon harcoló, jól ellátott hadseregek példáiban, miközben a polgári lakosság odahaza éhezett. A németek például az első világháború csúcspontján átvészelték a „fehérrépatelet” – mást szinte nem lehetett kapni. A császári seregek azonban nem szenvedtek hiányt semmiben sem. Végül mégis vesztettek, a Német Birodalom pedig összeomlott.

A Hamász katonai szárnya nem beszél az ellátásról, a gázai kormány azonban gyorsan apadó készletekre panaszkodik. „A kórházak, a mentők, a tűzoltók és a polgári védelem a kormány sürgősségi üzemanyagraktárára hagyatkozik” – mondta Szalama Maruf, a kormány gázai médiairodájának vezetője. Ez a raktár azonban sokkalta kisebb a szigorúan elkülönített katonai tartaléknál.

– idézte a The New York Times az izraeli hadsereg az IDF becslését.

Az üzemanyag kulcsfontosságú az elszigetelt enklávé működtetésében. A fő ellátó, Izrael az október 7-i támadást követően szinte azonnal leállította a szállítmányokat. A Gázai övezet nagy része – beleértve a kórházakat is – áram nélkül maradt. Leállt a tengervíz sótalanítása, kialudtak a pékségek kemencéi és megszűnt létezni az internet, illetve a telefonhálózat.

„Csaknem teljesen kimerítették üzemanyag-tartalékaikat, ezért műveleteiket nagymértékben visszafogják” – számoltak be az ENSZ képviselői, akikre a humanitárius munka dandárja hárul.

Ha a gázaiaknak vagy az ENSZ-nek üzemanyagra van szüksége, forduljon a Hamászhoz – reagált az ínségre az izraeli katonai szóvivő.

– fejtette ki Jonathan Conricus alezredes.

There's fuel in Gaza to run hospitals and pump water. But Hamas prefers to use the fuel to continue fighting Israel. All those who claim otherwise are whitewashing Hamas crimes against their own. https://t.co/aWrZ4znlA7