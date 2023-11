Shani Louk brutális kivégzése a Hamász kíméletlenségének tükre

A 22 éves tetoválóművész önfeledten táncolt az Izrael déli részén megrendezett Supernova fesztiválon, amelyet október 7-én rohamoztak meg a Hamász Gázából kitört gyilkosai. Közel 270 fiatallal a helyszínen végeztek – emlékeztetett a Telegraph.

Shani Loukot azonban elrabolták. Hogy milyen állapotban lehetett, nem tudni pontosan. Csak azokból a felvételekből sejthető, amelyek a közösségi médiában keringtek.

Kizárólag erős idegzetűek nézzék meg azt a gondosan kitakart videót, amit a német Bild tett közzé. Shani Louk meztelenül fekszik egy furgon platóján, feje az egyik terrorista combjánál, míg annak másik társa – páncéltörővel a kezében – diadalittasan átveti lábát a nő ruhátlan testén.

Ricarda Louk kezdetben abban bízott, hogy Shani csodával határos módon életben maradt, és válságos állapotban, fejsérüléssel kezelik a Gázai övezet egyik kórházában. Az aggódó anya arra kérte a német hatóságokat, hogy haladéktalanul indítsanak mentőexpedíciót Shani kiszabadítására.

Shani Louk, one of the attendants of the music festival in Israel, who was captured by Hamas terrorists, reportedly, is alive and in critical condition in a Hamas hospital.



“We now have evidence that Shani is alive but has a serious head injury and is in critical condition.... pic.twitter.com/pVa8Y6BBwr