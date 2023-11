Rengeteg új koreográfiával érkezik a Just Dance 2024

Több mint 135 millió ember játszik a Just Dance-szel, amiről azt állítják, bárki számára ideális. Az Ubisoft videójátéka 500 egyedi koreográfiát tartalmaz, amit a felhasználók a világ minden tájáról könnyedén követhetnek. Legújabb verziójában már bizonyítják is fentebb említett állításukat, ugyanis ez a fejlesztés már kerekesszékeseknek is biztosít koreográfiákat.