Ahogy a koronavírus-járvány live streamjeit, úgy ezeket az új közvetítéseket is a kényszerhelyzet szülte. A pandémia csúcsán, 2020-ban még sok előadó nyúlt a social media felületek (közösségimédia-felületek) élőközvetítés-lehetőségeihez annak érdekében, hogy továbbra is koncerteket adhasson a rajongóknak.

Három évvel később már a közönség tagjai közvetítik a fellépéseket okostelefonjuk segítségével a közösségi médiában azért, hogy a többiek a hatalmas érdeklődés és a brutális jegyárak ellenére is láthassák az eseményeket.

Egyes live streamerek számára már életformává vált a közvetítés.

A zenészek körüli hisztéria és a telt házas stadionok természetesen egyidősek a popzenével. Azonban sohasem volt még ennyire gyors és megbízható az a technológiai háttér, amivel a koncerten készült anyagokat terjeszteni lehet. Az elképesztő minőségben rögzítő telefonok, az új generációs mobilinternet és a közösségi média egyre fejlettebb streamingképességei együtt hoztak létre egy olyan környezetet, ahol ezeket a maszek koncertközvetítő arcokat már százezrek követik világszerte.

Rejtett költségek és botok

Az élő zene visszatérésének nagy évében sok olyan dolog történt, ami egyre inkább szükségessé tette ezeket a mellékutakat. Például az utóbbi időben hasító Taylor Swift esetében többször is láthattunk példát arra, hogy a jegyárusító weboldalak egyszerűen nem voltak felkészülve arra a hatalmas terhelésre, amit az amerikai énekesnő több millió rajongója jelent. A Ticketmaster-botrány során pedig arra is fény derült, hogy az eleve túlárazott jegyeket kínáló hivatalos irodák oldalait sok – jegyeken nyerészkedni akaró – vásárló bebotolja.

A botolás A „botolás” azt jelenti, hogy – egy számítógépes program segítségével – egyesek automatikusan nagy mennyiségű jegyet vásárolnak. Ennek a műveletnek általában az a célja, hogy hiány keletkezzen a belépőkből, ami lehetővé teszi az informatikával visszaélő jegyüzérek számára azt, hogy később az egekig emeljék az árakat.

Az irreális összegekbe kerülő jegyek rengeteg rajongót ellehetetlenítenek attól, hogy eljussanak a népszerű sztárok koncertjeire. Így sokaknak a koncertlátogatók által készített live stream az egyetlen lehetőségük, hogy valaha kvázi élőben láthassák a zenészeket.

Sőt, a TikTokon és a hasonló közösségi platformokon közvetített koncerteket azok az emberek is láthatják és hallhatják, akiknek nem sok lehetőségük van eljutni egy olyan országba, ahol a nyugati popsztárok gyakran koncerteznek.

Van, aki milliókat költ a streamekre

Egy ilyen történetről számolt be a The New York Timesnak az amatőr koncertstreameléssel foglalkozó Matthew Serafin is. Az egész karrierje úgy indult, hogy elkezdett közvetíteni egy Beyoncé-koncertet, hátha érdekel valakit. Korábban is csinált már ilyet, ám akkor még csak egy tucat embert ért el vele, aznap azonban az algoritmus valamiért rengeteg rajongónak feldobta őt, innentől kezdetét vette az őrület.

Az Instagramomat ellepték a köszönetnyilvánítások, amiért megosztottam velük a show-t. Olyan helyekről írtak, ahol Beyoncé valószínűleg sohasem fog koncertezni, például Szudánból, Kenyából és Peruból

– mondta hitetlenkedve az amatőr koncertstreamer.

A jól kereső, bankárként dolgozó Beyoncé-fanatikus azt állítja, eddig 7-8 ezer dollárt (jelenlegi árfolyamon 2,4-2,8 millió forint) költött koncertjegyekre, szállásra és utazásra annak érdekében, hogy közvetíthesse a koncerteket.

Úgy gondolja, megéri a befektetett pénz, mert ezáltal megoszthatja a show-élményt nagyon sok olyan emberrel, aki magától nem juthatna el a harminckétszeres Grammy-díjas dalszerző koncertjére. Serafin arról is beszámolt az újságnak, hogy a közvetítések miatt nagy népszerűségre tett szert az énekesnő rajongóinak körében.

A koncerteken megállítanak, és fotókat kérnek, kész őrület

– mesélt a furcsa népszerűségéről a streamer a The New York Timesnak.

A bankár egyébként tisztában van vele, hogy a nagy befolyással nagy felelősség is jár, ezért mostanában kevésbé ismert előadók fellépéseit is közvetíti annak érdekében, hogy azok végre megkapják a nekik járó figyelmet.

Fél óra a tűző napon egy jó közvetítésért

Mások nemcsak anyagi, de állóképességbeli végletekig is képesek elmenni annak érdekében, hogy megosszák a lemaradókkal az élményeket. A 18 éves Morgan Lee valóságos hőssé vált a Frank Ocean-rajongók körében, amikor közel 12 órát állt sorban a perzselő kaliforniai napon azért, hogy tökéletes helyről streamelhesse a kortárs R&B úttörőjének számító előadó Coachella-fellépését.

A lány óriási mázlija az volt, hogy a show-t egyébként a YouTube is közvetítette volna, azonban az utolsó pillanatokban ez nem tudott megvalósulni, így több mint százezer rajongó vándorolt át Lee streamjére.

A Frank Ocean-fanok felrobbantották az internetet, Lee a világ minden tájáról kapta a hálaüzeneteket, a neve az akkor még Twitterként ismert X-en is trendingelt, több tízezren követték be, ezzel egy csapásra zenei influenszerré vált.

Új keletű követőtáborát – korábban bemutatott társához hasonlóan – Lee is okosan akarja kamatoztatni. A streamer maga is popsztári ambíciókat dédelget, így gyorsan kiadott egy dalt, hogy felkapottságát meglovagolja.

„Nem akarom, hogy egy koncert közvetítéséről emlékezzenek majd rám, művész vagyok” – nyilatkozta az újdonsült énekes.

Már önjelölt kurátorai is vannak az új médiaformátumnak

Egy másik, hasonló témával foglalatoskodó hölgy, bizonyos Tess Bohne az utóbbi hónapokat azzal töltötte, hogy segítsen a Taylor Swift-rajongóknak megtalálni az éppen futó, legjobb minőségű élő közvetítést.

A 32 éves nő sikeresen szerzett jegyet magának a Taylor Swift Eras Tour turnéja körül kialakult fiaskóban. Majd miután megnézte a koncertet, úgy érezte, hogy kötelessége ezt megosztani azokkal is, akik végül nem tudtak eljutni egyik helyszínre sem anyagi vagy más okokból.

A háromgyermekes családanya a turné 32 állomását közvetítette több százezer TikTok-követőjének. A metódus a következő volt: minden koncert kezdetén több okoseszközzel leült a socialmedia-felületek elé, majd megkereste a legjobb minőségű streamet, végül ezt a közvetítést továbbosztotta csatornáján.

Bohne egyébként úgy lett a Taylor Swift-közvetítések királynője a fanok szemében, hogy egyszer sem hagyta el házát a folyamat során.

Nem felhőtlen az öröm

Az elszálló jegyárak kapcsán kialakuló kiskapuval szemben valószínűleg sok zenész emel kritikát a jövőben. Rengeteg olyan banda és előadó van, aki már most sem látja szívesen az okostelefonokat a koncertjein. Elég csak a tavaly hazánkban is koncertező metálzenekarra, a Toolra gondolni, amely teljesen telefonmentes show-kat tart.

Egyébként az előadók elutasítása a közönség soraiban forgó kamerákkal szemben egyáltalán nem új keletű dolog, már a magas minőségű livestream megjelenése előtt is sokan, más-más okokból, de tiltották őket, vagy jelezték, nem használhatók a koncertjeiken.

Az utóbbi tíz évben a telefonozás ellen felszólalt Bruno Mars, Bob Dylan és a cikk egyik szereplője által streamelt Beyoncé is.

A csúcstechnológiás kamerákkal felszerelt eszközökkel szembeni elutasításnak különböző indokai vannak. Egyes előadók attól tartanak, hogy a közönség nem tudja átélni igazán az előadást, ha folyamatosan csak a kijelzőn keresztül bámulja a színpadot. Mások üzleti megfontolásból nem kedvelik, mert nem szeretnék, hogy valaki más profitáljon a koncertfelvételekből. Megint másoknak művészeti kérdés, ugyanis attól tartanak, amennyiben a rajongók viszontlátják a show-t a közösségi médiában, akkor az igazi élmény már nem lesz új, nem lesz átütő, elvész az élő koncert varázsa.

(Borítókép: Taylor Swift koncertje 2023. június 30-án. Fotó: Taylor Hill / TAS23 / Getty Images for TAS Rights Management)