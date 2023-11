Budapestet is díjazták a Moët & Chandon évfordulós eseményén

Több világváros is részese lehetett már a Moët & Chandon által nyújtott luxuséletérzésnek a márka által rendezett gálaünnepségeken, és most Belgrádon volt a sor. A champagne-különlegességet gyártó márka idén ünnepelte 280. évfordulóját, amit méltó módon megkoronázott partnereivel, kollégáival, barátaival és a Moët Society közösség tagjaival – ebbe a körbe azon influenszerek tartoznak, akik osztják és élik a márka értékeit.

A Moët & Chandon az a champagne, amivel az élet fontos alkalmait, nagy pillanatait ünneplik világszerte. Ez az este egy ilyen fontos alkalom volt mind a Maison, mind a régiónk, Közép-Európa számára, hiszen együtt ünnepelhettük a márka 280. évfordulóját a partnereinkkel, kollégáinkkal, barátainkkal és a Moët Society közösség tagjaival – azokkal a kiválasztott influenszerekkel, akik osztják és élik a márka értékeit: nagylelkűség és elegancia. Remélem, hogy minél több vendég magával vitte a márka és az este fontos üzenetét: az élet tele van lehetőségekkel arra, hogy ünnepeljünk

– mondta Szegedi Nóra, a Moët Hennessy Central Europe brandmenedzsere.

A különleges eseményen magyar disztribútort is díjaztak, a 2022-es budapesti gála – Night at the Opera – eseményért. A rendezvényhez a Raconteur Agency készítette a PR-kampányt, és a Budapesti Operaházban rendezték meg.

Az elismerésért járó European Distributor Awardot tehát a Fine Brands Company nyerte el.

Nagy örömmel tölt el, hogy a Fine Brands Company sorozatban harmadszor nyert el egy Moët Hennessy European Distributor Awardot. Ezúton gratulálok Rozsnyói Krisztiánnak, vállalatunk kereskedelmi és marketingvezetőjének és munkatársainknak, továbbá Reményik Áronnak, a Raconteur Agency vezetőjének, hogy együtt lehetünk még büszkébbek a budapesti Night at the Opera Moët & Chandon Effervescence gálára. A Moët & Chandonnak mint a világ legkiemelkedőbb champagne-márkájának ott a helye minden világvárosban, így Budapesten is. Elhivatottak vagyunk, hogy mi is segítsük a hazai minőségi turizmus bővítését és Budapest élményvárosstátuszának erősítését

– mondta Kacsóh Gábor, a Fine Brands Company igazgatója.

(Borítókép: Raconteur)