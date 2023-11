Új miniszteri biztosa lett az országnak, Rogán Antal nevezte ki

Két év múlva rendezik meg az Oszakai Világkiállítást, és csütörtök este jelent meg a Hivatalos Értesítőben, hogy miniszteri biztosa lesz a kiállításnak. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, Rogán Antal nevezte ki Kristó Ákost miniszteri biztosnak november 22-től, akinek tevékenységét ő maga irányítja.

A miniszter utasítása szerint a biztosnak az alább felsorolt feladatokat kell ellátnia:

a Világkiállításon történő magyar megjelenés eredményes előkészítése érdekében felel Magyarország politikai szintű képviseletéért,

támogatja és nyomon követi a világkiállításon történő magyar megjelenéssel foglalkozó munkacsoport munkáját,

a feladatai ellátása során együttműködik a világkiállítási pavilon létrehozásához kapcsolódó feladatokért felelős Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársasággal,

felel a Kiállítások Nemzetközi Irodája (Bureau International des Expositions, BIE) hatáskörébe tartozó,

világkiállításokon történő magyar részvétellel kapcsolatos hazai koordinációért és a döntések nemzetközi képviseletéért,

rendszeresen tájékoztatja a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert, valamint félévente írásbeli beszámolót készít a tevékenységéről.

A 24.hu azt is tudni véli, hogy Kristó Ákos a megbízatásáért helyettes államtitkári illetményre lesz jogosult, ami akár 2,1 millió forint is lehet havonta. Illetve az is kiderült, hogy Kristó Ákos a Magyar Turisztikai Ügynökség általános vezérigazgató-helyettese.