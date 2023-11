Hosszabb időre leáll a vasúti közlekedés Kolozsvár és Nagyvárad között, a nemzetközi vonatokat alternatív útvonalakra terelik - erősítette meg az MTI-nek november 29-én Ada Mesesan, a Román Vasúttársaság (CFR) személyszállítási részlegének szóvivője, aki hangsúlyozta: a munkálatokért a CFR SA felel, a személyszállítási részleg csupán tudomásul veszi a korlátozásokat.

Romániában december 10-én lép érvénybe az új vasúti menetrend, a nemzetközi és belföldi járatok új útvonala ekkortól a világhálón is elérhető lesz – közölte Ada Mesesan.

A szóvivő elmondta, hogy az erdélyi és partiumi városokat Budapesttel összekötő nemzetközi vonatok - melyek többsége általában a Kolozsvár és Nagyvárad közötti vasúti pályán halad – alternatív útvonalakon továbbra is közlekednek, a Brassó és Budapest, Kolozsvár és Bécs, Nagyvárad és Bécs közötti közvetlen vasúti kapcsolat megmarad.

A szóvivő az alternatív útvonalak között a Dés–Zsibó–Érmihályfalva, Tövis–Piski–Arad–Lőkösháza, Illye–Arad–Piski–Segesvár–Brassó közötti vasúti pályát említette.

A CFR nemzetközi menetrendje online elérhető, és az itteni információk szerint az elterelés több órával, néhány esetben akár a korábbi duplájára is növelheti az egyes járatok menetidejét.

A Kolozsvár és Nagyvárad közötti vasúti pálya lezárása a romániai belföldi vasúti közlekedést is érinti. Ezen keresztül valósult meg az összeköttetés a partiumi városok (Nagyvárad, Szatmárnémeti) és Bukarest, illetve a fekete-tenger-parti Mangalia között. A bánsági Temesvár és a moldvai Jászvásár közötti vasúti összeköttetést is ez a sínpár biztosította. Ezeket a járatokat szintén alternatív útvonalakra terelik.

A román szállításügyi minisztérium 2022 novemberében írta alá a finanszírozási szerződést a CFR SA-val a Kolozsvár–Nagyvárad–Biharpüspöki vasútvonal korszerűsítésére. A szerződés értelmében a 9,36 milliárd lejes, azaz 712 milliárd forint összeget az Európai Unió helyreállítási alapjából biztosítják.

A Kolozsvár–Nagyvárad–Biharpüspöki vasútvonalon a villamosítás és pályafelújítás után a személyvonatok 160 kilométer per óra, a tehervonatok pedig 120 kilométer per óra sebességgel haladhatnak majd. A munkálatok során 33 hidat, öt alagutat újítanak fel, és modernizálják az állomásokat is.

Minta ahogy arról már korábban beszámoltunk, a Szeged–Szabadka útvonalon elindult a Szeged–Szabadka közötti vasúti személyforgalom. A vonat a 45 kilométeres távot másfél óra alatt teszi meg a magyar város és a vajdasági település között.