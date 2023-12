Békejobb: már az Uber alkalmazásával rendelhető jövőre a hagyományos londoni taxi

A korábbi taxisháború után békét kötöttek az ikonikus fekete taxisok az amerikai utazásszervezővel, amely még 2012-ben jelent meg a brit fővárosban. A taxisok fenyegetve érezték magukat, és a vita odáig fajult, hogy a városi tanács 2017-ben felfüggesztette az Uber működési engedélyét.

Egy évvel korábban, 2016 nyarán a budapesti taxisok és a kormány együttes erővel űzte ki Magyarországról az Ubert, amely bejelentette, hogy „bizonytalan időre” kivonul Magyarországról annak ellenére, hogy az utasok körében rendkívül népszerű volt. Olcsóbb volt a vetélytársaknál, gyorsabb, kiszámíthatóbb, sofőrje pedig borravalót sem várt el.

Az Uber sofőrjei is elégedettebbek voltak, hisz rövid határidővel kapták meg munkájuk ellentételezését.

Hozzá hasonlóan mobilos alkalmazással növeli hatékonyságát az európai utódjának nevezett, észt alapítású Bolt, amely ellen szintén hadat üzentek a budapesti, hagyományosnak nevezhető riválisok.

Párizsban viszont az Uber-alkalmazottak perelték be a céget, mert túl sokat kellett dolgozniuk, és nem volt megadva a minimális díjszabás.

Brüsszelben kötelezővé tették az Ubereken is a „szabad” jelzést, a zöld lámpát, amelynek akkor kellett világítania, amikor az autó nem szállított utast. A szabályt megszegő sofőröket akár tízezer euróra is megbírságolhatták.

Az európai taxisháborúk kezdetén, még 2017-ben az Európai Bíróság taxicégnek minősítette az Ubert az unió teljes területén. Azért volt fajsúlyos a döntés, mert így könnyebben lehet alkalmazni rájuk – és az összes hasonló másik cégre – az adott tagország taxis szabályozását.

Londonban egy évtizedes feszültség után kötöttek békét a taxisok az Uberrel – jelentette a Reuters. A hagyományos taxisok korábban a megélhetésüket látták veszélyben az Uber megjelenésével.

Tették ezt annak ellenére, hogy kivétel nélkül mindenkinek először át kellett jutnia a tű fokán: le kellett vizsgáznia az egyszerűen csak Knowledge-nak, Tudásnak nevezett, mégis világhírű teszten. Akik ezen átmennek, méltán nyújtják a nemzetközi viszonylatban is kiemelkedőnek számító londoni taxisok szolgáltatását.

Uber and London's famous black cabs, once the best of enemies, have decided to get along. The iconic taxis will be available to book on the ride hailing app from early next year, marking a dramatic turnaround in the relationship https://t.co/gLC4gHz2L1 pic.twitter.com/H1uNuOrH2n