Megtört Bad Bunny és a spanyol nyelvű dalok hároméves egyeduralma a Spotifyon. A puerto ricói rappert az idén hatalmas médiafelhajtást generáló Taylor Swift letaszította trónjáról. Ezzel az amerikai énekesnő lett világszerte a leghallgatottabb előadó, a zenei applikáció felhasználói között. A karrierje csúcsán járó 33 éves dalszerző kiadványait idén 26 milliárdszor indították el a legnagyobb streaming szolgáltatón.

Egyébként

a milleniumi generáció (vagyis az 1981 és 1996 között születettek) popsztárai minden vittek a Spotify legtöbbet hallgatott előadóinak élmezőnyében.

Második lett a már említett raggaeton és trap előadó Bad Bunny, aki jövőre ismét ringbe szállhat az elsőségért, ugyanis csak egy hónappal ezelőtt adta ki új albumát a Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana-t. Harmadik pedig Drake, a kanadai újvonalas hip-hop előadó, aki szintén a múlt hónapban jelentette meg For All The Dogs címen legfrissebb lemezét, emellett rendszeresen közreműködik más előadók felvételein is.

A dalok versenyében a legtöbb hallgatót Miley Cyrus szakításhimnusza, a Flowers tudta bevonzani.

A funkzene és disco elemeit hordozó popdalt több mint másfél milliárd alkalommal játszották le a Spotifyon. A top háromba befért még az R&B énekesnő, SZA Kill Bill című szerzeménye, ami meglepő módon 2022-es. Azonban töretlenül tartja magát az élmezőnyben Harry Styles tavalyi dala is, az As It Was, amely idén a harmadik legnépszerűbb volt az alkalmazás felhasználóinak körében.

A legtöbbet streamelt album első három helyezettje mind tavalyi megjelenés,

de a top tízben is csupán kettő 2023-as szerepel. Bad Bunny Un Verano Sin Ti-je továbbra is a legfelkapottabb lemez, őt követi Taylor Swift a Midnights-al, majd SZA az SOS című koronggal. Ebből kiolvasható, hogy a Spotify november végén esedékes összeállításai kedveznek az előző év októberében megjelent műveknek.

Ami viszont ennél is meglepőbb, hogy a negyedik helyezett egy 2016-os album, a kanadai énekes, The Weeknd Starboy című hanganyaga. Idei kiadványért egészen az ötödik helyezettig kell görgetni, ami Karol G kolumbiai énekesnő negyedik stúdióalbuma, a Mañana Será Bonito.

A zeneipar még mindig a kiadóké

A svéd streamingszolgáltatón idén több mint félmilliárd felhasználó hallgatott zenét. Az összes zenei streamingapplikáció közül itt összpontosul a legtöbb jogdíj. A zeneipari gazdasági elemzéseket készítő IMS szerint a Spotify tavaly 30 százalékos piaci részesedéssel rendelkezett a zenei streamingszolgáltatók piacán.

Tehát világszinten a svéd streamingóriás komoly befolyással van a zenehallgatási szokásokra. Az idei toplistákkal foglalkozó cikkében

az AP News kiemeli, hogy a Spotifyon az előadók közötti verseny nem egyenlő esélyek és lehetőségek mentén szerveződik.

A nagy előadók amellett, hogy óriási rajongói táborral rendelkeznek, a lemezkiadók és befolyásos disztribútorcégek segítségével folyamatosan szerepelhetnek a Spotify által összeállított tematikus lejátszási listákon is, ezzel tovább növelve a szabadúszó előadók és a nagy zeneipari cégek menedzselte zenészek közötti részesedéskülönbségeket a jogdíjfelosztásból.

A Businnes Insider értesülései szerint egy dal jogtulajdonosai nagyjából 0,003 és 0,005 dollár (jelenlegi árfolyamon 1 és 1,74 forint) közötti összeget kapnak a lejátszások után. A Spotify a múlt hónapban bejelentette, hogy többé nem fog jogdíjat fizetni azok után a dalok után, amelyek nem érik el legalább az ezer streamet.