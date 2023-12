A 23andMe genetikai tesztelő cég bejelentette, hogy hekkerek hozzáfértek az ügyfelek 0,1 százalékának, azaz mintegy 14 000 személynek a személyes adataihoz. A vállalat azt is közölte, hogy az említett fiókokhoz való hozzáféréssel a hekkerek „jelentős számú, más felhasználók felmenőire vonatkozó profilinformációkat tartalmazó fájlhoz” is hozzáférhettek. Az ellopott adatok jellegéből adódóan akár bizalmas, eddig eltitkolt személyes adatok is kiderülhetnek egy-egy személy származásáról, vér szerinti apjáról.