Összesen 317 képviselő szavazott a 10288–1 iktatószámú kisebbségi törvény elfogadása mellett, amely Ukrajnának elengedhetetlen ahhoz, hogy csatlakozni tudjon az Európai Unióhoz – írja az Unian.

Módosultak a korrupció elleni harcról és a kisebbségekről szóló törvények is

A kisebbségekről szóló törvény kimondja, hogy a magántulajdonban lévő felsőoktatási intézmények szabadon választhatják az oktatás nyelvéül bármely uniós nyelvet. Ugyanakkor az ukrán nyelv tanulása kötelező lesz továbbra is a diákok számára.

A nemzeti kisebbségek ezentúl politikai reklámokban, az állami iskolákban és egyetemeken, a nemzeti kisebbségi osztályokban és a médiában is használhatják bármely uniós nyelvet, kivételt képez ez alól az orosz. A törvénymódosítás a középiskola végéig biztosít lehetőséget anyanyelvű tanulásra.

Ezzel párhuzamosan Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírt három másik törvénymódosítást is, amelyek a korrupció elleni harcot hivatottak segíteni. Az ukrán elnök aláírta azt a törvényt is, amely megerősíti a Korrupcióellenes Ügyészség függetlenségét, az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal szervezeti kapacitását megerősítő törvényt, valamint egy olyan törvényt is, amely a korrupció megelőzéséről szóló jogszabályok egyes rendelkezéseinek az Európai Bizottság következtetéseivel való összhangba hozásáról szól. Utóbbi törvény lehetőséget biztosít a Korrupciómegelőzési Nemzeti Ügynökség (NAPC) számára, hogy ellenőrizze a közhatalmat gyakorló szereplők vagyonszerzését.

A kormány elvesztette egyik ütőkártyáját

Orbán Viktor és a magyar kormány egy jó ideje tiltakozik már az ellen, hogy Ukrajna csatlakozhasson az Európai Unióhoz. A miniszterelnök az utóbbi napokban ennek nyomatékot is adott, ami miatt Emmanuel Macron francia elnök Párizsba hívta tárgyalni.

A kormány egyik rendszeresen visszatérő érve Ukrajna EU-csatlakozása ellen, hogy a kárpátaljai magyarok érdekei sérülnek. Szijjártó még november elején reagált Lisszabonban az Európai Bizottság friss bővítési csomagjára és úgy fogalmazott: „Mivel az Európai Bizottság szerint sem teljesítette Ukrajna a tagjelöltséghez szabott feltételeket, ezért mi semmilyen továbblépést nem tartunk időszerűnek az Ukrajnával folytatott csatlakozási tárgyalások tekintetében.”

Mindezek tükrében még nagyobb figyelem szegeződik majd a jövő heti állam- és kormányfői csúcstalálkozóra, ahol napirendi pontra kerülhet Ukrajna és Moldova csatlakozásának kérdése is.

(Borítókép: Orbán Viktor 2023. november 13-án. Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI)