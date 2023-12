Bermuda egy csaknem 200 tagból álló szigetcsoport az Atlanti-óceán nyugati részén, 1770 kilométerre Miamitól, jogilag Nagy-Britannia tengerentúli területe.

Világszerte a Bermuda-háromszögről híres, vagyis inkább hírhedt: a Miami, Puerto Ricó és Bermuda közti területen számos hajó és repülőgép tűnt el rejtélyes körülmények között. Ám most más okból kifolyólag aggódnak a tudósok.

A Bermuda Atlantic Time-series Study (BATS) projekt 1983 óta vizsgálja a Bermuda környéki vizeket, a kutatók havonta vett mintákból elemzik az óceán fizikai, kémiai és biológiai adatait, nyomon követik a változásokat – írja az IFLScience.

A legújabb eredmények pedig azt mutatják, hogy 40 év alatt a szubtrópusi óceán szinte a felismerhetetlenségig megváltozott.

A vízfelszín átlaghőmérséklete mintegy 1 Celsius-fokkal melegebb, veszített sótartalmából, hat százalékkal csökkent az oxigénszintje és 30 százalékkal savasabb, mint 40 éve.

Ezek a körülmények károsan hatnak a biológiai sokféleségre, és nem számítanak egyedi esetnek. Hasonló megfigyelések zajlanak Hawaiin, a Kanári-szigeteken, Izlandon és Új-Zéland közelében is, és mindenhol hasonlóan aggasztó folyamatokat tapasztalnak – magyarázta Nicholas Bates professzor, a Bermuda Institute of Ocean Sciences óceánkutatója és az Arizonai Állami Egyetem School of Ocean Futures professzora.

„Ezek a megfigyelések érzékeltetik az óceánok felmelegedésének és az óceánok kémhatásának közelmúltbeli változásának ütemét. Kulcsfontosságú jelzésekkel szolgálnak a következő évtizedek jövőbeli változásaira vonatkozóan. Bizonyítékul szolgálnak továbbá a regionális és globális környezeti változásokra és azokra az egzisztenciális kihívásokra, amelyekkel egyénekként és társadalmanként a közeljövőben szembesülünk” – tette hozzá Bates.