A sztrájkoló svéd Tesla-szerelőkkel egyre több országban szolidaritást vállaltak. Azt próbálják kieszközölni, hogy a világ leggazdagabb embere tisztességesen bánjon alkalmazottaival. Ehhez Brüsszel határozott kiállását is elvárják.

Október végén hét svéd Tesla-műhely nagyjából 120 szerelője leállította a munkát, miután a cégalapító és -vezető Elon Musk visszautasította béremelési követelésüket.

Csak hogy érthető legyen: a Twittert megvásárló és X-re átnevező, valamint a SpaceX űrhajós céget birtokló vállalkozó a világ leggazdagabb embere. Az elektromos autókat gyártó vállalata tavaly rekordnyereséget könyvelt el.

A skandináv munkások – enyhén szólva – nemtetszésüknek adtak hangot az elutasítás után. A svéd szerelőkhöz előbb dokkmunkások, majd autókereskedők is csatlakoztak, a tiltakozást pedig most már határon túlról is támogatják – jelentette a Politico.

A svéd fémipari dolgozókat tömörítő szakszervezet, az IF Metall szintén azt kéri a munkáltatótól, a Teslától, hogy kollektív szerződésbe foglalja a bérezést és a munkakörülményeket. A sztrájkot a megállapodás megszületéséig folytatják – ezzel fenyeget a szakszervezet.

A kontinentális szakszervezeti főnököknek régóta kialakult és határozott véleménye van Muskról, ezért elvárják, hogy a helyzet rendezésébe Brüsszel is bekapcsolódjon.

Itt az ideje, hogy az Európai Unió fellépjen, és keményen kiálljon Muskkal szemben

– mondta Claes-Mikael Ståhl, az Európai Szakszervezeti Szövetség főtitkárhelyettese.

Brüsszel beavatkozásáig a svédek kollégái nem fogták vissza magukat.

Szolidaritás

A svéd szakszervezet kérésére a dán közlekedési szakszervezet a múlt hét óta megakadályozza a Teslák szállítását Svédországba, Dánián keresztül – tudósított a dán közszolgálati médium.

Leállítja a norvég kikötőkből Svédországba indított Teslák szállítását a norvég Fellesforbundet, ha a Tesla december 20-ig nem teljesíti az IF Metall követeléseit – erősítette meg egy nappal később a norvég szakszervezet.

Újabb 24 óra elteltével a finn közlekedési szakszervezet is csatlakozott a Teslának adott ultimátumhoz, és szintén december 20-ban határozta meg a svéd követelések teljesítésének határidejét. Ellenkező esetben megakadályozzák a Teslák szállítását finn kikötők érintésével.

A skandináv munkaerőpiaci modell kulcsfontosságú eleme a kollektív szerződés, a szakszervezetek pedig kiállnak egymásért

– áll Ismo Kokko, a finn szakszervezet, az AKT elnökének közleményében.

Elhúzódó háború

Elon Musk hozzáállása nem csak az északi országokban borzolja a kedélyeket. Az amerikai autóipari dolgozókat tömörítő szakszervezet arra szólította fel a Tesla ottani munkásait, hogy lépjenek be szervezetükbe azok után, hogy a Tesla gyáraiban megpróbálták felszámolni a szakszervezeti egységeket.

Egyre többen aggódnak a munkakörülmények miatt a Tesla Berlin melletti gigagyárában is – jelezte az IG Metall, Németország legnagyobb szakszervezete.

„Legyen óvatos! Itt mások a játékszabályok” – figyelmeztette Muskot szakszervezet-ellenes nézeteire a Bloombergnek adott interjújában Christiane Benner, aki az első nő az IG Metall élén.

Ez egy kollektív csata. Nem vitás, hogy a Tesla a munkavállalókkal szemben ellenségesen viszonyul. Módszeresen aláássa a szakszervezeti összefogásra irányuló erőfeszítéseket, és megkísérli megteremteni az amerikai feltételeket Európában

– mondta a norvég Fellesforbundet vezetője. Jorn Eggum szerint ők csatlakoznak a harchoz, és ezt ígérte René Nielsen, a Dansk Metal alelnöke is.

A parázs ellenségeskedésbe beszállt a dán nyugdíjalap, amely bejelentette, hogy megszabadul Tesla-részvényeitől.

Maga a Tesla egyelőre nem reagált az ügyre, Elon Musk azonban megerősítette, hogy idegenkedik a szakszervezet gondolatától, amit „egy nemes és egy jobbágy” viszonyához hasonlított.

„A szakszervezetek természetesen megkísérelnek negatív hangulatot kelteni egy cégben” – idézte Muskot a The New York Times.

A fémmunkások egyébként elhúzódó összecsapásra készültek fel a világ leggazdagabb emberével szemben.

(Borítókép: Az IF Metall szakszervezet sztrájktáblája a Tesla svédországi Segeltorp szolgáltató központja előtti kerítésen 2023. december 5-én. Fotó: Erik Flyg / Bloomberg / Getty Images Hungary)