A Bild hírszerzési értesülései alapján azt írja, Oroszország terve az, hogy 2024 végére az egész Donbászt, azaz a Donyecki és a Luhanszki területet orosz ellenőrzés alá vonja, és egészen a Harkivi területen lévő Oszkil folyóig nyomul.

Oroszország jelenleg a Donyecki régiónak csak mintegy felét, a Luhanszki régiónak pedig mintegy 95 százalékát ellenőrzi. Az olyan nagyvárosok, mint Kramatorszk, Szlovjanszk és Pokrovszk még mindig Ukrajna ellenőrzése alatt állnak.

Ez a tervek szerint 2024 végére változik, de itt még nem állnak meg.

A hírszerzés értesülései szerint Moszkva 2025-ben és 2026-ban Zaporizzsja, Dnyipro és Harkiv régiók nagy részének elfoglalását tervezi, „lehetőleg Harkiv városával együtt” – állítja a lap egyik forrása.

A tervek szerint 36 hónap alatt jutnának el az oroszok az Oszkil folyóig, majd ott lesz az új front.

Ugyanezen megállapítások szerint Oroszországnak ennek megfelelően alacsonyak a dél-ukrajnai ambíciói. Bár a teljes Herszon régiót 2022 őszén annektálta Vlagyimir Putyin, Moszkva csak abban érdekelt, hogy „megtartsa a jelenlegi frontot, a Dnyeper folyónál”, és megakadályozza az ukrán előrenyomulást a Krím felé.

Sok minden kell az oroszoknak

Hírszerzési információk szerint az orosz terv egyebek mellett arra a feltételezésre épül,

hogy az orosz hadigazdaság a tervek szerint tovább növekszik és hónapról hónapra hatékonyabb lesz,

évente további 100 000 sorkatonát és mozgósított személyt lehet hadba állítani Ukrajnában,

olyan elnök kerül hatalomra az Egyesült Államokban, aki drasztikusan csökkenti vagy teljesen leállítja az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást.

Továbbá a legfrissebb hírszerzési eredmények szerint Oroszország nem lát semmiféle ellentmondást az Ukrajnával folytatott tárgyalások és a további katonai előrenyomulás között.

A Kreml a forrás szerint 2015-höz hasonlóan most is látszattárgyalásokra támaszkodik, miközben a terepen előre nyomul. A szakértők is egyetértenek abban, hogy nagyon ambiciózus álmokat dédelget Oroszország.

Ez az orosz terv azon a meggyőződésen alapul, hogy a Nyugat egyre kevésbé támogatja Ukrajnát

– erősítette meg a a lapnak Thomas Theiner olasz katonai szakértő is.

Hosszú távon velünk marad a háború

Nico Lange német katonai szakértő, a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia kutatója is biztos benne, hogy Oroszország katonai célja a hosszú távú előrenyomulás, ezzel az ellenőrzése alá vonja Ukrajna nagy részét.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a hétvégén követelte, hogy Ukrajna „ismerje el az új területi realitásokat”, hagyja abba a harcokat és „vonuljon ki az orosz területekről”.

Ez azonban több ezer négyzetkilométernyi ukrán területet jelent, amely az orosz értelmezés szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök tavaly őszi annektálása óta immár Oroszországhoz tartozik.

Az új hírszerzési eredmények azonban azt bizonyítják, hogy Oroszország ukrajnai területéhsége messze túlmutat az eddig elcsatolt öt régión.