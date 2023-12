A brit kormánynak és a médiahatóságnak kiemelt prioritásként kellene kezelnie a közösségi média használati kultúráját a jövő évi választások előtt – javasolja egy brit tényfeltáró szervezet. A Full Fact szerint „a szükséges lépések elmaradása csökkenti az online tartalom iránti bizalmat”.

Természetesen különbséget kell tenni a mesterséges intelligenciát jó szándékkal segítségül hívó alkotók, és azok között, akik a hatáskeltés és a megtévesztés szándékával vetik be az MI-t.

A brit tényellenőrök ez utóbbiakra hívták fel a figyelmet. Ezek a fotók viharos sebességgel terjedtek a neten, hisz az egyre hatékonyabb és hozzáférhetőbb eszközök, köztük a Midjourney és az OpenAI DALL-E 3 minden eddiginél gyorsabbá és egyszerűbbé tette megfelelő szöveges üzenetekkel kiegészített, valósághű képek készítését – írta a Sky News.

A generatív mesterséges intelligencia támogatói azzal érvelnek, hogy a technológia segíti a művészeket. Ugyanakkor aggodalomra ad okot a félretájékoztatás terjedésének lehetősége.

A tényellenőrök elhíresült példákkal igazolták a félrevezetés művészetét. Az egyik – a közösségi média minden felületén sűrűn megosztott – fotón a trónörökös walesi herceg sírva borul öccse, Harry herceg vállára apjuk koronázásán. A Facebookon 78 ezren lájkolták.

A kép megindító, de hamis, amint azt a TikTokon az egyik kommentelő is megjegyezte: „A koronázáson nem ezt a ruhát viselték”. A Full Fact megtalálta az eredeti alkotót, akinek az volt a szándéka, hogy illusztráljon „egy szívből jövő megbékélést”.

„Ezt tette az Egyesült Államok és a Nyugat Julian Assange-zsal” – írta egy felhasználó X-en, és megrázó fotót csatolt a WikiLeaks alapítójáról.

Photo Leaked: This is what the United States and the West did to Julian Assange for reporting the truth. The same people lecturing about misinformation have been killing a whistleblower for telling the world the truth. Not for lying, not for spreading fake news but the truth! pic.twitter.com/VoXm1TxJdO