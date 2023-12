Diabate azóta megszállottja a fertőzés megelőzésének. Hazájában, Burkina Fasóban, egy egészségtudományi kutatóintézet parazitológiai vezetőjeként egy olyan innovatív technika kifejlesztésén dolgozik, amely génszerkesztéssel kiirthatja a maláriát terjesztő szúnyogokat.

„Reményt nyújt a malária elleni küzdelemben” – indokolta döntését egy tudományos kutatásokkal foglalkozó szervezet, amely a Falling Walls, Leomló falak elnevezésű elismerését ítélte oda a professzornak és kutatónak.

Abdoulaye Diabate volt a tíz kitüntetett közül az egyetlen afrikai, aki „legfejlettebb genetikai megoldásokkal hozzájárult a malária elleni küzdelemhez” – szögezte le a civil alapítvány, amely feladatául tűzte ki az átfogó tudományos kutatás támogatását.

Prof. Abdoulaye DIABATE, Africa's leading champion of gene drive technologies for malaria control, has won the 2023 Falling Walls Science Breakthrough of the Year Award for Science & Innovation Management

~

Prof. Diabate works at the Institute de Recherche en Sciences De la... pic.twitter.com/dbFM1Nyf6f