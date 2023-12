A TikTok közzétett egy listát azokról a trendekről, amelyek idén dominálták a közösségi oldal felületeit. A videós platformon 2023-ban is sok különös és véletlenszerű témát kaptak fel a felhasználók. Íme néhány.

A TikTok posztjait az elkészítésükhöz felhasznált elemek szerint lehet kategorizálni. Ilyenek a videók alatt szóló zenék és hangok, a népszerű keresőcímkék és a filterek (azaz a videókra rátehető vizuális effektek). Az oldalon tehát sok különböző változó alkothat egy trendet. Lehetnek népszerű dalok és hangok, felkapott hashtagek, de nagy érdeklődést válthatnak ki a szűrők, és adott jelenségeket bemutató, nyilvánosan átbeszélő topikok is. Azért, hogy tovább bonyolítsuk, a mémek legtöbbször nem egy-egy ilyen kategória mentén szerveződnek, hanem 2-3 tulajdonság kombinációjából, ezeket a divatos jelenségeket összegezte most a TikTok. A trendek fontos szerepet játszanak az oldal működésében, a felhasználók gyorsan felkapják őket, majd annál is sebesebben továbblépnek rajtuk.

Tudtad, hogy mérgező a párod?

2023-ban a bézs, zöld és vörös zászlós személyiségelemzés volt a slágertéma. A redflagek (piros zászlók) olyan viselkedési mintákat takarnak, amelyek árulkodhatnak arról, hogy az adott ember személyisége kellemetlen, vagy kifejezetten mérgező lehet. Például, ilyen, ha valaki tiszteletlenül bánik egy pincérrel az étteremben, vagy a gázlángolás manipulációs technikát alkalmazza – vagyis kétséget kelt valakiben, annak érdekében, hogy a célpont megkérdőjelezze a saját emlékezetét, felfogóképességét.

A vészjósló jelek kutatását sokan a szélsőségekig vitték, és már paranoid módon a legapróbb személyiséghibák mögé is mérgező kapcsolatokat jövendöltek.

A green flag (vagyis zöld zászló) természetesen ennek ellentéte, vagyis azok az apró pozitív cselekvések, amelyekből arra lehet következtetni, hogy a másik fél egészséges személyiséggel rendelkezik. A bézs zászlók pedig az enyhén idegesítő vagy unalmas emberekre jellemző cselekedetek.

A lobogós trendet leginkább a párkereséssel és a párkapcsolatokkal összefüggő kontextusokban használták. A TikTok kiadott egy filtert is, amiből megtudhatjuk a saját véletlenszerű jó, rossz és enyhén unalmas tulajdonságainkat, három kis animált zászló segítségével. A cég statisztikái szerint 8,5 milliárd nézőt vonzottak be az ilyen témájú videók.

A férfiak imádják, a nők nem értik

A személyiségjegyeknél egy fokkal elvontabb, hogy a TikTok közösségen belül valahogy kialakult egy eszmecsere arról, hogy

a férfiak furcsa módon sokat gondolnak a Római Birodalomra.

Sok női felhasználót annyira meglepett a felismerés, hogy teljesen átkapcsoltak kutató üzemmódba, és élesben kezdték el tesztelgetni a feltevést a párjukon és a férfi ismerőseiken. Ebben a cikkünkben foglalkoztunk azzal, hogy mire jutottak, és miért gondolnak a férfiak ilyen sokszor erre a hatalmas területet uraló, ókori államra.

A nőknek eléggé beindult a fantáziájuk a jelenségtől, és egy idő után már arról folyt a diskurzus, hogy vajon nekik is van-e olyan dolog amire sokkal-sokkal többet gondolnak, mint a férfiak. Vagyis „mi az ő Római Birodalmuk?”

A felhasználók végül arra jutottak, hogy az ellenkező nemnek ilyen lehet a szálemi boszorkánypereken való elmélkedés, vagy, hogy rendszeresebben gondolnak a múltbéli legjobb barátokra.

Szállóigévé vált az „ez az én Római Birodalmam” kifejezés,

amivel a felhasználók arra szerették volna felhívni a figyelmet, hogy valamin/valakin nagyon sokat és visszatérően agyalnak. A trend különböző változatai 2,4 milliárd megtekintést értek el.

Így ebédelnek a nemek

Egy másik, nemek közti különbségekre építő trend volt az úgynevezett girl dinner/guy dinner (lányos vacsora/fiús vacsora). A trendet egy Olivia Maher nevű TikTok-felhasználó indította el, aki annyira kevés ételt eszik, mint egy (az ő megfogalmazásában) „középkori jobbágy”, azonban a falatnyi rendelkezésre álló maradékot próbálja olyan káprázatos stílusban tálalni, amennyire csak lehet. Ez

a „girl dinner” lényege, amikor a csekélyből is valami esztétikusat, közösségi médiában posztolhatót próbálnak alkotni.

Az eredeti videó után a férfi felhasználók is gyorsan ráugrottak a trendre, hogy kiparodizálják. A fiúk az ebédet először végtelenül egyszerűen tálalt dolgokkal, majd végül egy doboz cigarettával, rengeteg alkoholos itallal, vagy egyéb egészségkárosító dologgal helyettesítették. A fiús és lányos vacsora több mint 4 milliárdos nézettséget generált.

Az AI-fűtötte trendek

Nagyot mentek azok a trendek is, amelyek a mesterséges intelligenciát (AI) hívták segítségül. Ilyen volt az iskolai évkönyv trend, ami egy olyan filter, ami a felhasználót egy sztereotipikus, 90-es évekbeli amerikai középiskolai évkönyv szereplőjévé varázsolja. A sulis fotózás 2,6 milliárdszor vonzotta be a felhasználókat.

Egy másik AI-t alkalmazó filter is népszerű volt, ami viszont nem a középiskolába repíti vissza a felhasználót, hanem rémisztően valósághűen megmutatja, hogy miként nézhet majd ki idős korában, ősz hajjal és ráncos bőrrel. Ezeket a rövid videókat több mint 866 milliószor nézték meg.