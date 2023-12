Csodákra képes a növényi alapú étrend. Több tanulmány is kimutatta, hogy a vörös húsok elhagyása, a teljes kiőrlésű gabonák és a zöldségek, gyümölcsök előnyben részesítése roppant jó hatással van a koleszterinszintre, csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, megelőzheti a 2-es típusú cukorbetegség kialakulását, sőt, az életünket is meghosszabbíthatja, nem is beszélve a bolygónkéról.