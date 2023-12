Gáza város déli részén az izraeli haderő (IDF) lesből csapott le a Hamászra, aminek következtében több tucat terrorista halt meg. A Gáza város déli részén végrehajtott szárazföldi hadművelet során az IDF csapatok megtévesztő módon tüzet nyitottak azzal a céllal, hogy több tucat fegyveres meneküljön be egy parancsnoki központként használt épületbe.

Ezt követően egy vadászrepülőgép csapást mért az épületre, elpusztítva a házba befutó Hamász-harcosokat

– számolt be az esetről a The Times of Israel.

Fegyverraktár egy gázai gyerekotthonban

Ugyancsak Gáza város déli részén – az IDF beszámolója szerint – a Yiftah Brigád mesterlövészei több Hamász-fegyverest öltek meg, akik éppen az izraeli csapatok megtámadására készültek. Az IDF hozzátette: a dandár több, a Hamász által használt épületekbe ütközött a kerületben.

A The Times of Istael szerint a gázai incidensek azt mutatják, hogy bár az IDF operatív ellenőrzést gyakorol a terület felett, továbbra is harcolniuk kell – a lesből támadó – kisebb Hamász-sejtekkel.

Az IDF jelentése szerint Gáza középső részén a 179. tartalékos páncélos dandár egy fegyverraktárat talált egy gyermekotthonban. A palesztin intézményben aknavetőket, RPG-ket és egyéb robbanóanyagokat fedeztek fel az izraeli katonák.

(Borítókép: Izraeli légicsapás a Gázai övezet középső részén 2023. december 22-én. Fotó: Mohamed Szaber / MTI / EPA)