A Business Insidernek adott új interjújában Chris Columbus, a Reszkessetek Betörők! 2 rendezője elmondta, hogy azért döntött úgy, hogy megtartja a jelenetet Donald Trumppal, mert a film első vetítésén a közönség örült, amikor meglátták az üzletembert.

Chris Columbus kifejtette, hogy az Egyesült Államokat 2017 és 2021 között irányító politikus akkor került bele a filmbe, amikor a stáb megkereste a Plaza Hotelt, amelynek akkoriban Trump volt a tulajdonosa, hogy forgatási engedélyt kérjen.

Donald Trump azonban nem engedte, hogy a stáb ott forgasson, hacsak nem adnak neki egy kis szerepet a filmben.

– árulta el a rendező.

Nem ez volt az első alkalom, hogy Trump a Plaza Hotel tulajdonjogát felhasználta arra, hogy egy kis filmszerephez jusson. Az 1992-es Egy nő illata című filmben is forgatott egy kis jelenetet, de a jelenet nem került be a végső vágásba.

Ugyanakkor nem ez volt az egyetlen vendégszereplése: Chris O'Donnell, aki Al Pacino mellett játszott az Egy asszony illata című filmben, korábban elárulta, hogy Trumpnak és akkori feleségének, Marla Maplesnek is volt cameója az alkotásban, amit végül kivágtak a filmből.

Azonban Donald Trump erre nem így emlékszik, ő a saját közösségimédia-felületén szentelt egy bejegyzést annak, hogy elmondja, mekkora hasznot hajtott a filmnek a néhány másodperces jelenete.

30 évvel ezelőtt Chris Columbus rendező és mások is könyörögtek, hogy szerepeljek egy cameo jelenetben a Reszkessetek, betörők! 2-ben. Kibérelték a New York-i Plaza Hotelt, ami akkoriban az én tulajdonom volt. Nagyon elfoglalt voltam, és nem akartam elvállalni. Nagyon kedvesek voltak, de mindenekelőtt kitartóak. Beleegyeztem, és a többi már történelem! Az a kis cameo úgy szállt, mint egy rakéta, és a film nagy siker lett, és még mindig az, különösen karácsony idején. Az emberek mindig felhívnak, amikor a filmet vetítik. Most azonban, 30 évvel később, Columbus kiadott egy nyilatkozatot, miszerint én erőszakoltam be magam a filmbe. Semmi sem áll távolabb az igazságtól. Az a cameo hozzájárult a film sikeréhez, de ha nem akartak engem, akkor miért tettek bele, és miért tartottak ott több mint 30 évig? Mert nagyszerű voltam, és még mindig az vagyok a filmnek, azért! Csak egy újabb hollywoodi fickó a múltból, aki gyors Trump-nyilvánosságot keres magának!