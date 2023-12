A péntek reggel Kijev és Odessza, valamint más nyugati és déli városok lakóépületeire mért csapásokban legalább 18 civil meghalt és 132 megsebesült, míg ukrán tisztviselők szerint a központi Dnyipro városában egy bevásárlóközpontot és egy szülészeti kórházat ért találat – írja a The Guardian.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország mintegy 110 rakétát lőtt ki a támadás során.

– fogalmazott Zelenszkij a közösségi média csatornáin közzétett nyilatkozatában.

Egy szülészeti osztály, oktatási létesítmények, egy bevásárlóközpont, többszintes lakóépületek és magánházak, egy kereskedelmi raktár és egy parkoló is találatot kapott. A terrorista csapásokra biztosan válaszolunk. És továbbra is harcolni fogunk egész országunk, minden város és minden polgár biztonságáért. Az orosz terrornak veszítenie kell és veszíteni is fog