Ahogy az Index korábban megírta, Donald Trumpot Colorado állam után Maine állam is kizárta a választásokból, ő pedig továbbra is elszántan küzd ez ellen, és fellebbezést nyújtott be Colorado állam döntésével szemben az elnökválasztásból való kizárása ellen a Legfelsőbb Bíróságon. Az Egyesült Államok alkotmánya január 4-ét szabta meg határidőnek a fellebbezéshez.

A volt amerikai elnök ügyvédjei útján a Colorado államban hozott döntés jogszerűtlenségének megállapítását, illetve azt kéri, hogy a választási indulásból kizáró döntést semmisítsék meg, és „adják vissza a választók jogát, hogy saját maguk döntsenek elnökjelöltjükről”.

Colorado állam Legfelsőbb Bírósága decemberben határozott úgy, hogy Donald Trumpra alkalmazható az Egyesült Államok alkotmányának 14-es kiegészítése, amely zendülésben érintett választott tisztségviselőt kizár a további közhivatali pozíció viseléséből. Erre hivatkozva úgy határoztak, hogy a volt elnök neve már a republikánus előválasztáson sem szerepelhet a szavazólapokon Colorado államban.

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának a következő napokban döntést kell hoznia arról, hogy befogadja-e a fellebbezést, és hogy gyorsított eljárásban vizsgálja-e azt – írja az MTI.

A Maine-ben hozott döntés ellen kedden nyújtottak be fellebbezést az állam felső szintű bíróságán Donald Trump jogi képviselői.

A Colorado és Maine államban hozott döntések ellen érvelő jogászok szerint azok nem állják ki a törvényesség próbáját, tekintve, hogy Donald Trump zendülésben való bűnössége nem nyert jogi értelemben megállapítást, ugyanis ilyen vád miatt eddig egyetlen bíróság sem ítélte el, sőt ilyen értelmű vádemelés sem történt.

A két államban egyaránt március elején tartják az előválasztást, amelynek során az állam republikánus lakói arról dönthetnek, hogy kit szeretnének elnökjelöltjükként látni a novemberi elnökválasztáson.