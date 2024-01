Az ingatlanfejlesztő milliárdos Gil Dezer négyszintes tetőtéri penthouse-ából – hatvanemeletes miami lakópalotája tetején – lenyűgöző kilátás nyílik a Bahamákra, ő azonban inkább tizenegy kedvenc autójából álló flottáján legelteti a szemét.

„A nappalimból kettőt, a konyhából másik kettőt, a férfiaknak fenntartott kuckómból pedig hetet látok” – nyilatkozta a CNN-nek. Dezer magát olyan műgyűjtőnek tartja, aki Da Vincijét „nem a raktárban, hanem a falon kiállítva tartja”.

Az ő három Mona Lisája egy McLaren Speedtail, egy Porsche 918 és egy Bugatti Chiron. Egyenként több mint egymillió dollárba kerülnek. A többi sem olcsó, de ezekhez képest hétköznapinak tűnnek. A hatvanemeletes lakótorony megtervezésekor külön központi liftet szántak a luxuskocsik szállítására.

A szupergazdag autórajongó számára a különös vagy különleges ingatlan egyben téma is, amelyről hasonló gondolkodású társaival is szót ejthet. A lakásokban tárolt autóknak ugyanis már kultusza van. A közösségi médiában számos olyan példa akad, ahol tengerre néz nemcsak egy villa nappalija, hanem a sarkában tárolt, imádott autó is.

Ezeket a garázsokat inkább kiállítótereknek nevezhetjük

– mondta egy londoni tervezőstúdió alapító partnere, aki szerint minden a drámai hatásról, a hátterekről és a megfelelő világításról szól. „Elmúltak azok az idők, amikor a garázs csak egy betonbunker volt” – állítja Graham Harris.

Az autók élettere

A méretek nemcsak azért terebélyesednek, hogy helyet adjanak a bővülő autókollekcióknak, hanem azért is, mert gyakorlatilag egy teljesen új életteret alakítanak ki.

A falakat körbekeríthetik virtuális pályák autóverseny-szimulátoraival, sőt akár egy valós méretű bowling-terem is lehet, ahol akár – átalakítva – szabadtéri golf is gyakorolható.

Harris több ügyfele egyedi, óriási, falméretű LED-tévét vásárol, amelynek legolcsóbb, fapados változata 300 ezer fontba, több mint 130 millió forintba kerül. „Hihetetlen hátteret tudunk teremteni a garázsokban” – kérkedett az építész.

A hagyományos betonpadló már a múlté. Az ügyfelek kézzel eldolgozott gyantát rendelnek tetszés szerinti színben.

Az új alapanyag mintegy óvja a kényes gumikat, miközben taszítja a szennyeződést és az olajfoltot. A padlóba süllyesztett világítás szinte lebegteti a kocsikat.

Az ugyancsak a padlóba szerelt forgótányér és kifinomult hidraulika mozgatja az autókat, miközben az épületben ugrásra kész inasok, szerelők és sofőrök ügyelnek az autók tulajdonosainak utasítására várva.

Utópia helyett autópia

Ez a világ már köszönőviszonyban sincs azokkal a funkcionális terekkel, amelyek Gil Dezer apja, Michael autóinak adtak otthont. A tel-avivi buszsofőr fia, Michael 21 évesen költözött az Egyesült Államokba.

Amikor Gil ötödikes volt, apja gyűjteménye már 85 autót számlált, így egy lepukkant kereskedést vásárolt gyűjteménye tárolására. De ez is szűkösnek bizonyult, így egy kiürült bevásárlóközpontot vett meg Orlandóban, ahol az immár 1800 autóra duzzadt kollekciója parkol.

Gil Dezernek összesen „csupán” 32 luxuskocsija van, viszont apjától eltérően állandóan látnia kell őket.

Az állapot utópia helyett akár autópiának is nevezhető.

Első lakóépülete, a 2017-ben csaknem félmilliárd dollárból elkészült torony, magától értetődően autóról kapta a nevét. A Porsche Design Tower azok körében lett népszerű, akik értékelték a magánéletet és a biztonságot. Itt helyezték üzembe a Dezervator néven szabadalmaztatott központi, teljesen automatizált autós felvonót.

Lionel Messi akkor költözött be, amikor David Beckham az Inter Miami csapatával kötött szerződést.

Gil Dezer rövidesen megkezdi a tengerparti Bentley Residences építését, szintén Miamiban. Ebben már négy Dezervator szolgálja majd ki a 216 lakosztály tulajdonosainak az igényeit, akik otthonaikban 3-4 autót is tárolhatnak, és az erkélyeken saját medencéikben lubickolhatnak.

