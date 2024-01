Kolozsvár polgármestere közösségi oldalán jelentette be, hogy a jelenleg felújítás alatt álló Farkas (Mihail Kogalniceanu), az erre nyíló Egyetem (Universitatii), illetve a Főtérre nyíló Szentegyház (Iuliu Maniu) utcák is gyalogosövezetekké alakulnak, amint befejeződnek a munkálatok.

Emil Boc szerint erről egyhangúlag döntött a város közlekedésért felelős bizottsága, és a közösségi médiában a lakosság véleményét is kikérték. Az eredeti tervek szerint az első két utca felújítása után osztott térként működött volna, a gyalogosok és autósok is használhatták volna. Az új döntés nyomán csupán az ott lakók, az iskolabuszok és az üzleteket ellátó járművek hajthatnak be rövid időre a belvárosi utcákba.

A polgármester szerint a városvezetés húsz éve törekszik a belvárosi utcák sétálóutcává alakítására, az eddigi eredmények között a Karolina tér (Piata Muzeului) és a Főtér (Piata Unirii) egyik oldalának átalakítását említette. Kiemelte, hogy a gépkocsiforgalom korlátozására a légszennyezés csökkentését előíró jogszabály is lehetőséget teremt.

Oláh Emese alpolgármester szerdán a helyi Paprika Rádiónak úgy nyilatkozott: a városvezetés igyekszik több teret biztosítani a járókelőknek, valamint a kerékpárral és más környezetkímélő közlekedési eszközökkel közlekedőknek, mivel az áthaladó forgalom miatt egyelőre nem zárhatja le teljesen a belvárost a gépkocsik előtt.

A város magyarsága számára az itt lévő magyar intézmények – a Farkas utcai református templom és az egyház több ingatlanja, a Babes-Bolyai Tudományegyetem főépülete, több magyar középiskola – miatt fontos Farkas utca és a környező utcák két éve húzódó felújításának befejezését tavaszra ígéri a városvezetés. A munkálatokat több botrány kísérte: miután a tervező fákat akart elköltöztetni, hogy jobban érvényesüljön a műemlék épületek homlokzata, a városvezetés – engedve a civil nyomásnak – ellenszegült és felbontotta a szerződést, ami pereskedéshez vezetett.

Emil Boc most hangsúlyozta: a fák zömét sikerült megmenteni, és újakat is ültettek.

A zsúfolt gépkocsi-közlekedéséről hírhedt Kolozsváron a civilek közel két évtizede kérik a városközpont tehermentesítését, gyalogosövezetté alakítását. Mivel az ezt elősegítő infrastrukturális projektek – körgyűrű, metró – egyelőre kezdetleges fázisban vannak, az áthaladó autósforgalom a belvárost is érinti.