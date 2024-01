Dermesztő hidegről számoltak be az Egyesült Államokban, az ország több pontján is rekord alacsony hőmérséklet várható a hétvégén. A jeges szél és a heves havazás miatt több ezer repülőgépjáratot kellett törölni, és több százezer ember maradt áram nélkül.

Rendkívüli lehűlés várható a hétvégén az Egyesült Államokban, helyenként mínusz 45 Celsius-fokos hőmérséklet várható – írta meg a BBC.

A meteorológusok országszerte riasztást adtak ki a hideg miatt, és arra figyelmeztettek, hogy a jeges szél akár tíz percen belül fagyási sérülést okozhat. Az előrejelzések szerint szombatra országszerte havazás várható, Iowában már több mint 25 centiméteres hó esett.

A meteorológusok közölték, az Egyesült Államok egyes részein rekord alacsony hőmérséklet várható.

Okkal hívjuk életveszélyesnek ezt az időjárást

– írta a helyi országos meteorológiai szolgálat, amely arra kérte a lakosságot, hogy vegye komolyan a figyelmeztetéseket.

A szélsőséges időjárás miatt csaknem 200 ezer ember áram nélkül maradt, valamint kétezer repülőgépjáratot töröltek.

A zord idő a választási kampányra is hatással volt, többek között Donald Trump korábbi amerikai elnök négy kampányeseménye is elmaradt, valamint Nikki Haley és Ron DeSantis jelölteknek is le kellett mondaniuk fellépésüket.

Az előrejelzések azt mutatják, hogy nem enyhül a tél, Michigan környékére újabb hideg front érkezhet, amely Kanadában már mínusz 50 Celsius-fokos hideget hozott.

(Borítókép: Erős havazás Chicagoban 2024. január 12-én. Fotó: Antonio Perez / Chicago Tribune / Getty Images Hungary)