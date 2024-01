Ítéletidő tombol Amerikában, több mint 90 ember halt meg

Dermesztő hideg tombol az Egyesült Államokban, a meteorológusok többfelé is kiadták a figyelmeztetést a rendkívüli időjárás miatt. A csaknem mínusz 30 fokos, viharos időben több mint 90 ember halt meg országszerte.

Mint arról az Index is írt, pusztító hideg van az Egyesült Államokban, miután sarkvidéki front érte el az országot. A meteorológiai jelentések szerint a legnagyobb hideget az ország középnyugati területein mérték, Iowa Cityben szombaton a viharos szélben a hőérzet mínusz 26 Celsius-fok volt, de Oklahoma Cityben is mínusz 10 fok alatt maradt a hőmérséklet.

Az északkeleti Vermont államban mínusz 28 fokos hőmérsékletről számoltak be, de a jóval délebbre fekvő Nyugat-Virginiában is a viharos szélben a hőérzet megközelítette a mínusz 30 fokot, miközben szombaton 10 centiméter friss havat is vártak.

A BBC amerikai partnere, a CBS információi szerint az elmúlt héten

92 HALÁLESET TÖRTÉNT A RENDKÍVÜLI HIDEG MIATT.

A legtöbb áldozatot Tennessee-ben és Oregonban regisztrálták, előbbiben 25-en, míg utóbbiban 16-an haltak meg. Ezekben a régiókban jelenleg is szükségállapot van érvényben a heves jégviharok miatt.

A CBS szerint Mississippiben, Illinois-ban, Pennsylvaniában, Washingtonban, Kentuckyban, Wisconsinban, New Yorkban, New Jersey-ben és másutt is sokan haltak meg a zord időjárásban.

A portál hozzátette, emberek tízezrei maradtak áram nélkül az ország több részén is, korábban pedig vízproblémák is voltak az elfagyott vezetékek miatt.

Az Egyesült Államok jórészén a hét elején enyhülhet az időjárás, azonban egyes régiókban még továbbra is rendkívül alacsony marad a hőmérséklet.