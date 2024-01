Eric Schmidt korábban nemcsak a Google-t, hanem a Nemzetbiztonsági Bizottságot is vezette. A Gizmodo szerint a volt vezérigazgató jelenleg a Szilícium-völgyben és a Pentagonban is érdekelt. Cégei és kapcsolatai abban is közrejátszhattak, hogy nemrég megalapította Ukrajna nemzeti madaráról elnevezett cégét, a Fehér Gólyát.

Eric Schmidt úgy nyilatkozott: azért kezdett a mesterséges intelligencia által működtetett kamikazedrónok fejlesztésébe, hogy ezzel segítse Ukrajnát az Oroszország ellen vívott háborújában. Mint mondta, az ukrán hadseregnek kulcsfontosságú az öngyilkos drónok használata, ezért biztos benne, hogy rengeteget fognak majd vásárolni belőle.

A Nemzetbiztonsági Bizottság 2021-ben írt arról, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése határozza majd meg a háborúk menetét. Schmidt Henry Kissingerrel együtt erről könyvet is írt. A nemrég elhunyt volt amerikai külügyminiszter korábban úgy nyilatkozott, a mesterséges intelligencia napjaink atombombája.

Mint arról az Index is írt, a kamikaze- vagy öngyilkos drónokra igaz, hogy – ellentétben azokkal, amelyek a kijelölt célpontot rakétával megsemmisítik, majd visszatérnek a bázisukra – az általuk szállított robbanóanyaggal nekirepülnek a célpontnak, ezzel a célt és önmagukat is megsemmisítve. Képesek hosszasan állva lebegni a levegőben, s kiválasztani a célpontot, mielőtt a támadáshoz süllyedni kezdenek. Hasonlóan a cirkálórakétákhoz, amelyek több száz kilométerre lévő célpontokat semmisítenek meg, a drónok is hosszú távon képesek repülni, majd tűpontosan lecsapni a célra, viszont teszik mindezt sokkal olcsóbban, mint a rakéták.