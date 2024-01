Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter január 19-én számolt be arról, hogy telefonon egyeztetett Andrij Jermákkal, az ukrán Elnöki Hivatal vezetőjével az Ukrajna és Magyarország közötti kapcsolatok legfontosabb kérdéseiről, és egyeztettek a magyar–ukrán külügyminiszteri találkozóról is.

Szijjártó Péter január 29-én találkozik Ungváron ukrán kollégájával, Dmitro Kulebával. Nagy a figyelem a magyar és az ukrán külügyminiszterek hétfői találkozóján, mivel nyugati tisztviselők remélik, a találkozó tisztázza, hogy Magyarország lemond-e vétójáról az Ukrajnának szánt, 50 milliárd eurós európai uniós támogatási csomaggal szemben, amelyet decemberben kellett volna aláírni – írja a CNN.

Mint írják, Orbán Viktor akkor azt mondta, hogy azért blokkolta a forrásokat, mert nem helyes, ha az uniós költségvetésből származó pénzek a tömbön kívülre mennek. A magyar kormányfő kritikusai ugyanakkor rámutattak, hogy kifogásainak köze lehet ahhoz, hogy Brüsszel azért nem ad pénzt Magyarországnak ugyanebből a költségvetésből, mert az megsértette az unió jogállamisági követelményeit.

A kritikusok továbbá azt is megjegyezték, hogy Orbán egyedülállóan szoros kapcsolatot ápol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Sok nyugati tisztviselő úgy véli, hogy Orbán kihasználja ezt a kapcsolatot, hogy a Kreml strómanjának szerepét játszva megfélemlítse európai szövetségeseit.

A CNN leírja, hogy az elmúlt néhány évben Orbán Viktor mindenféle kérdésben összetűzésbe került európai partnereivel, az ukrajnai válság azonban egyre világosabb fényt vetett a Magyarország és nyugati szövetségesei közötti ellentétekre.

Az Ukrajnának nyújtott 50 milliárd eurós európai segély felszabadítása messze a legsürgetőbb kérdés a külügyminiszterek hétfői találkozója előtt, mivel az uniós vezetők február 1-jén újra összeülnek, hogy ismét megpróbálják elfogadni a csomagot – írják.

Vegyesen ítélik meg a magyar miniszterelnök ellenállását

A CNN-nek nyilatkozó tisztviselők többsége attól tart, hogy Magyarország legutóbbi akadályoztatása csak ízelítő abból, ami még jön,

és „további orbáni hisztériákra készülnek”, amik a későbbiekben lassítani fogják az Ukrajnának nyújtott nyugati támogatást.

Vannak, akik szerint Orbán a nyilvánosság előtt a magyar közönségének játszik, de végső soron minden korábbi uniós és NATO-intézkedést támogatott, még ha fogcsikorgatva is.

A nyilvános üzenetek nagy része rossz volt, az biztos. De furcsa módon a színfalak mögöttieké nem volt ennyire rossz

– mondta egy európai biztonsági tisztviselő.

A tisztviselő hozzátette, hogy Magyarországnak sokkal szorosabb a kapcsolata Oroszországgal, mint más európai országoknak, és Orbánnak „jeleznie kell, hogy ő nem egy NATO-drukker” a magyar és az orosz közönségnek.

Más tisztviselők azonban úgy vélik, hogy Orbán csak kihasználja a Putyinnal való kapcsolatát, hogy „váltságdíjat követeljen” az uniótól és a NATO-tól. Szerintük nem az számít, hogy a magyar miniszterelnök a végén a legtöbb dologra rábólint, hanem az, hogy teret teremt annak érzékeltetésére, hogy a Nyugat nem áll teljes egységben.

Akár az Ukrajnának nyújtott fegyvertámogatás uniós finanszírozásáról, akár a NATO skandináviai bővítéséről vagy egyszerűen csak a háborúval kapcsolatos orosz dezinformáció terjesztéséről van szó, folyamatosan megbontják a nyugati egységet

– mondta egy német külügyi tisztviselő a magyar kormányról.

A CNN szerint Orbán pontosan tudja, hogy mennyire értékes a Nyugat számára a támogatása, ezért képes a szövetséges államokat a markában tartani, még akkor is, ha Magyarország nettó haszonélvező az unióban és a NATO-ban egyaránt, és azt is tudja, hogy Putyin számára mindennél értékesebb, ha a legkisebb ellentmondás is felmerül közte és ezen intézmények között.

A politikai pszichodrámák káros figyelemelterelést jelentenek, amikor valaki invázió alatt áll. De az európai tisztviselők túlnyomó többsége szerint valószínűleg ezt fogjuk látni az elkövetkező hónapokban. És ahogy a helyzet egyre kétségbeesettebbé és instabilabbá válik, úgy lesz egyre több és több lehetőség Orbán számára, hogy bajt okozzon, és nagyobb politikai jutalmat szerezzen magának

– írták a CNN elemzésében.

(Borítókép: Orbán Viktor (b) kezet fog Vlagyimir Putyinnal (j) a moszkvai Kremlben tartott találkozójukon 2018. szeptember 18-án. Fotó: Mikhail Svetlov / Getty Images Hungary)