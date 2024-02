Nekiestek az orosz kommentelők Orbán Viktor miniszterelnöknek, aki csütörtökön a többi uniós vezetővel együtt megszavazta az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós támogatási csomagot. A kormányfő decemberben még vétózott, és sokáig úgy tűnt, most sem lesz egyszerű a megállapodást tető alá hozni, végül meglepően gyorsan sikerült kihirdetni az eredményt.

A hírt a legtöbb orosz portál mértékadóan hozta le, a TASZSZ orosz hírügynökség és a RIA Novosztyi is kiemelten foglalkozott vele, több cikkben is feldolgozták, hogy mit mondtak az uniós vezetők, és azt is, hogy mit mondott a szavazás után Orbán Viktor.

Ahogyan az Index is beszámolt csütörtökön róla, a magyar miniszterelnök úgy értékelte a szavazást, hogy szerinte azért nem sikerült tavaly megállapodni, mert két magyar problémára nem kaptak megoldást. A magyar miniszterelnök elmondása szerint attól tartott, hogy

a magyaroknak járó uniós pénzek előbb-utóbb Ukrajnában kötnének ki, illetve túl hosszú távra, ellenőrizetlenül bocsátanak forrásokat Ukrajna rendelkezésére.

Szerinte ezekre az aggályokra most egy megfelelő ajánlatot kapott, amit végül elfogadott. Utóbbi kapcsán úgy fogalmazott, hogy „kitárgyaltak egy ellenőrző mechanizmust, amely garantálja a pénzek észszerű felhasználását”, míg előbbi – egyébként nem valós – probléma kapcsán elmondta, garanciát kapott, hogy „Magyarország pénze nem kerülhet Ukrajnába”.

A magyarázat nem igazán úgy sült el az oroszok körében, mint várható volt, a RIA Novosztyi kommentszekciójában ütötték-vágták a magyar kormányfőt a hozzászólók.

Orbán elárult minket

– írta egy kommentelő, amire egy másik úgy reagált, hogy semmit sem ígért Oroszországnak, csak a magyar gazdasági érdekeket tartotta szem előtt. Erre jött válasz egy újabb kommentelőtől, hogy szerinte „ez akkor is árulás, hasonlóan Erdoganhoz”. Ez utóbbival feltehetően a török ratifikációra gondolhatott, amellyel jóváhagyták Svédország csatlakozását a NATO-hoz.

Más hozzászólók is keményen fogalmaztak a magyar kormányfővel kapcsolatban:

„Orbánt megtörték, mert gyenge”; „megvették kilóra”; „ki mondta, hogy Vityusa velünk van? Most már biztosan nem!!!”; „hülyeség volt azt hinni, hogy a magyarok ellen tudnak állni az EU-nak” – ilyen és ehhez hasonló hozzászólások érkeztek, ám voltak olyanok is, akik reálisabban látták a dolgokat és ha támogatni nem is tudták, ám megmagyarázni már igyekeztek a döntés mögött húzódó okokat.

„Nem tehetett mást” – jött a viszontválasz, majd valaki hozzátette: „Orbánnak nem volt választása, különben az EU romba dönti a magyar gazdaságot”. Egy másik kommentelő pedig így összegezte az uniós csúcs eredményét: „Orbánt teljesen sarokba szorították, Fico lesz majd a következő. Európában már senkinek sem lehet szabad választása, egy lépés balra, egy lépés jobbra és már le is lőttek”.