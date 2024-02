Angliában a betegeknek nem kell többé időpontot foglalniuk a háziorvosnál, ha például fáj a torkuk, vagy a kellemetlen ótvar gyötri őket. A legközelebbi patikában hozzáértő gyógyszerész vizsgálja meg őket, és gyógyírt ad panaszaikra.

Az angliai patikák több mint 90 százaléka kapott engedélyt a sűrűn előforduló, általában enyhe lefolyású panaszok diagnosztizálására és azonnali szakszerű kezelésére – jelentette a Sky News.

A Pharmacy First – talán úgy fordíthatnánk a legtalálóbban: Irány a gyógyszertár – programban egészen pontosan 10 265 patika vesz részt az angol egészségügyi szolgálat, az NHS England adatai szerint.

Nyilván ennél még többen dolgoznak a patikákban, akik kivétel nélkül alkalmasak egy egyszerű betegség felismerésére és – szakmájukból adódóan – gyógyítására.

Az alábbi hét gyakori panaszt Angliában immár gyógyszerész is kezelheti:

arcüreggyulladás,

torokfájás,

fülfájás,

elfertőződött rovarcsípés,

impetigo, azaz ótvar,

övsömör,

nem szövődményes húgyúti fertőzés 65 év alatti nők esetében.

Az intézkedés célja, hogy minél többen és minél gyorsabban szükséges ellátásban részesüljenek – miközben éves szinten összesen tízmillió személyes konzultáció és adminisztráció terhét veszik le a háziorvosokról.

Patika legfeljebb 20 perces sétára

A háziorvosok rendelési száma havi átlagban is milliókkal nagyobb, mint a járvány előtt. Ebben nem kis szerepet játszik a népesség elöregedése. A „növekvő kereslet” késztette az NHS-t arra, hogy több választási lehetőséget teremtsen a lakosság számára, és, ahol csak lehetséges, leegyszerűsítse az egészségügyi ellátást – magyarázta Amanda Pritchard, a szolgálat vezérigazgatója.

Egy felmérés szerint az angliai lakosság 80 százaléka legfeljebb 20 perces sétára lakik egy patikától, így számukra is jobb megoldás, ha könnyen kezelhető panaszukkal azonnal egy gyógyszerészt keresnek meg a közvetítő orvos megkerülésével.

Az NHS szerint még az úgynevezett „ínséges területeken” is kétszer annyi gyógyszertár van, mint háziorvos.

A patikusok üdvözölték a lépést, de Leyla Hannbeck, a Független Gyógyszertárak Szövetségének vezérigazgatója arra figyelmeztetett, hogy a gyógyszertárak „jelenleg 1,2 milliárd font erejéig alulfinanszírozottak”, emiatt a nyitvatartás rövidítésére, sőt egyesek bezárásra kényszerültek.

Rövidülő háziorvosi várólista

Már most is sokat tesznek az enyhe panaszok kezelése érdekében – ismerte el a gyógyszerészek teljesítményéről a brit kormányfő. Rishi Sunak bejelentette, hogy a Pharmacy First program keretében 645 millió fonttal támogatják a gyógyszertárak munkáját.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a lakosság az új rendszer révén otthonához közelebb részesül a szükséges kezelésben, miközben ezzel párhuzamosan rövidülnek a háziorvosi várólisták.

Az új rendszer lehetőséget ad arra, hogy „kibontakozzon a patikusok szakértelme”, ami felszabadítja a háziorvosokat a rutinfeladatok alól – így üdvözölte a programot az Országos Gyógyszertári Szövetség vezérigazgatója.

A betegek klinikai tanácsot kapnak lakhelyükhöz vagy munkahelyükhöz közel

– mondta Paul Rees, aki szerint a jövőben folytatódhat az NHS más klinikai szolgáltatásainak továbbfejlesztése.

(Borítókép: Gulcin Doymaz gyógyszerészgyakornok egyéni védőfelszerelést visel a Stoke Newingtonban található Safedale gyógyszertárban 2020. április 14-én Londonban, az Egyesült Királyságban. Fotó: Hollie Adams / Getty Images)