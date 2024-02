Tűz tombolt kedden egy tűzijátékgyárban India középső részén. Tizenegy ember meghalt és mintegy 150 megsebesült – írja a The Washington Post.

A tűz további robbanásokat is előidézett, melyeket 15 kilométerre is lehetett érezni, és az ereje betörte az ablakokat. Szemtanúk arról számoltak be, hogy a lángok 50 méter magasra is felcsaptak. A közösségi médiában közzétett videókon azt látni, hogy füst és lángok gomolyogtak a gyárból, miközben az emberek félelmükben elmenekültek a környékről.

A Madhya Pradesh államban lévő Hardában keletkezett tűz oka nem volt azonnal tisztázott.

Pawan Kumar Sharma, a terület legmagasabb közigazgatási tisztviselője újságíróknak elmondta, hogy legalább 11 ember halt meg a tűzben, és hogy a mentők a romok között vizsgálják, hogy van-e még valaki, aki csapdába esett. Ishad Wali vezető rendőrtiszt szerint mintegy 150 ember megsérült.

Indiában óriási a kereslet a petárdák iránt, amelyeket vallási ünnepeken és esküvőkön használnak

Szinte minden évben halálos balesetek történnek, mivel az emberek megfelelő biztonsági intézkedések nélkül dolgoznak a rögtönzött gyárakban.

2023 júliusában egy dél-indiai tűzijátékgyárban történt robbanás nyolc ember halálát okozta. 2018-ban egy újdelhi petárdagyárban keletkezett hatalmas tűz 17 munkást ölt meg. Egy évvel korábban egy robbanás 23 embert ölt meg, miközben petárdákat készítettek a közép-indiai Madhya Prades állam egyik falujában.