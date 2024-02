Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök progresszív fordulatot tervez egy azonos neműek házasságáról szóló törvényjavaslat benyújtásával. A képviselők február 15-én fognak szavazni a reformról, azonban sokan még saját képviselőtársai közül is ellenzik a döntést, ráadásul az egyház sem áll mellette, és a baloldalon is megosztottságot okoz. Kérdés, hogy mik lehetnek Micotákisz céljai.

A reform nem jön igazán jól Micotákisznak a keresztény ortodox Görögországban, nagyrészt a baloldali ellenzéki pártok támogatására támaszkodhat a jogszabály február 15-i elfogadásához, az elemzők szerint saját képviselőinek mintegy negyede nem fogja támogatni őt – írja a Politico.

Az egyház – nem meglepő módon – felháborodott, Jeronymos görög érsek, a legfőbb görög egyházi méltóság azt mondja, hogy a témáról országos népszavazást kellene tartani. A metropoliták országszerte gyűléseket szerveznek vasárnapra, Szerafim, Pireusz metropolitája pedig bűnnek nevezte a melegházasságot, és figyelmeztette a képviselőket, hogy „aki megszavazza, nem maradhat az egyház tagja”.

A lépéssel bebiztosíthatja a helyét az unióban

Tekintettel arra, hogy a hagyományos családi értékek általában eddig Micotákisz konzervatív Új Demokrácia pártjának a sajátja volt, felmerül a kérdés, mire készülhet. A legtöbb elemző szerint nemcsak sértetlenül, de progresszív törekvései révén megerősödve is léphet előre.

Miután már megszilárdította a jobboldali befolyását, Micotákisz most a liberális közép felé manőverezhet, nagy kárt okozva Görögország leharcolt baloldalának, amely az azonos neműek házassága miatt is mélyen megosztott. Azzal, hogy országát összhangba hozza 20 másik európai állammal, az unió egyik kulcsszereplőjeként lehetővé teszi számára, hogy négyéves mandátumának 2027-es lejárta után fontos uniós állások betöltésére törekedjen. A görög média azt találgatta, hogy a miniszterelnök a nemzetközi közönségnek is játszhat, remélve, hogy helyrehozza a kormánya hírnevét ért károkat, amelyeket egy kémbotrány és a médiaszabadsággal kapcsolatos aggodalmak okoztak.

Micotákisz tisztán etikai döntésként, „egyenlőségi kérdésként” hivatkozik a törvényjavaslatára, amely az azonos nemű párok örökbefogadási jogát is elismerné. Azt mondja, hogy egy demokráciában elfogadhatatlan, hogy „két osztályba sorolt állampolgárok legyenek”.

Elemzők ugyanakkor megjegyezték, hogy a jobboldal a tavalyi elsöprő győzelme után már annyira bevehetetlen, hogy szabadon behatolhat a centristák és a liberálisok területére is, amikor az neki megfelel.

A baloldalt is megosztja a melegházasság kérdése

Makisz Voridisz belügyminiszter kijelentette, hogy tartózkodik a szavazástól, de azzal érvelt, hogy a törvényjavaslatnak „alkotmányossági aggályai vannak”. Voridisz valószínűleg az első miniszter Görögország újkori történelmében, aki nyíltan ellenzi saját kormányának egy jelentős jogszabályát. Ugyanakkor a kormány hangsúlyozza, hogy ezek a hangok nem a párt hivatalos irányvonalaként értelmezendők.

A baloldali Sziriza pártot Sztefanosz Kasselakisz, Görögország első nyíltan meleg pártvezető politikusa vezeti, aki nemrég házasodott össze párjával az Egyesült Államokban, és meghonosítaná a jogszabályt Görögországban is. Ennek ellenére a párt vezető politikusai nyíltan ellenzik a döntést. Egyik legközelebbi szövetségese, a szókimondó Pavlos Polakisz azt mondta, hogy nehezen tudná megvédeni a törvényjavaslatot a Kréta hegyvidékén élő hagyománytisztelő választói körében.

A balközép Pasok párt (Pánhellén Szocialista Mozgalom) álláspontja továbbra sem világos, mivel a politikai célszerűség és az elvek között ingadozik. A párt vezetője, Nikosz Androulakisz kijelentette, hogy az ellenzéket nem szabad kihasználni a kormánypárt belső megosztottságának feloldására, és hogy „nem fogja megkötni Micotákisz cipőfűzőjét”.

Görögország Kommunista Pártja (KKE) szintén ellenzi a jogszabályt, azzal érvelve, hogy az azonos neműek házassága a hagyományos családmodell eltörlését jelentené.

Az előző baloldali Sziriza-kormány alatt Görögország 2015-ben elismerte az azonos neműek egyesülését, de elállt a házasságuk támogatásától.