A verseny korántsem tekinthető lefutottnak, és a történész sem állítja, hogy Biden lesz a befutó. Allan Lichtman 1984 óta foglalkozik választási előrejelzéssel, és eddig nemigen hibázott. A kimenetelt egy általa kidolgozott rendszer alapján prognosztizálja, általában pontosan – jelentette a New York Post.

Tizenhárom kérdéskörre adott igaz vagy hamis állítással szerezhető meg egy-egy kulcs, ami növeli a jelölt választási esélyeit. Az igaz válasz automatikusan egy kulcsot jelent, a hamis pedig a riválist juttatja egy kulcshoz.

A pillanatnyi állás szerint Bidennek öt kulcsa van, Trumpnak pedig három. A fennmaradt öt kulcs bőven elég ahhoz, hogy megfordítsa a végső kimenetelt, vagy megerősítse a vezető jelölt esélyeit.

A valós életben Biden támogatottsága több ponttal alulmarad Trump mögött, és a tavalyi év végén csak tovább erodálódott. A választók ugyanis elégedetlenek a gazdaság állapotával, aggodalmaikat pedig gerjeszti az illegális bevándorlással és a bűnözéssel kapcsolatos félelem.

A hatalmon lévő elnök így elveszíti a kékgalléros Amerikát, beleértve a nem fehér munkásosztály növekvő részét is.

Az öt kulcsfontosságú, úgynevezett billegő állam közül egyébként négyben – Nevadában, Arizonában, Michiganben és Pennsylvaniában – Trump már novemberben átvette a vezetést. Biden csak Wisconsinban tudott sovány előnyre szert tenni.

Az American University képlete szerint – itt tanít Lichtman – a Fehér Ház kulcsai a képviselőházi többséggel, a versennyel, az éppen aktuális hivatali állapottal, a harmadik jelölttel, a gazdaság rövid, illetve hosszú távú előrejelzésével, a politikai változásokkal, a társadalmi elégedetlenséggel, a botrányokkal, a külföldi és katonai kudarcokkal, illetve sikerekkel, végül a regnáló elnök, illetve kihívója karizmájával szerezhetők meg.

Joe Biden például automatikusan egy kulcsot szerzett azzal, hogy jelenleg ő a Fehér Ház főnöke.

A múlt év végén azonban tucatnyi felmérés támasztotta alá, hogy az amerikai elnök szénája egyre rosszabbul áll Donald Trumppal szemben. Biden támogatottsága szinte a mélypontra süllyedt, miközben Trumpé felfelé ívelt.

