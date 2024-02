Az ukrán katonák és a szakértők is úgy látják, a védelmi erők nem tudják tovább tartani Avgyijivkát, a település hamarosan elesik. Oroszország rengeteg pénzt és katonát áldozott arra, hogy elfoglalja a várost.

Napok óta érkeznek a hírek, miszerint Avgyijivka városa nagy bajban van, ugyanis az orosz erők minden irányból tűz alá vették az ukrán csapatokat. A város polgármestere, Vitalij Barabas február 8-án jelentette be, hogy az orosz erők behatoltak a városba. Mint mondta, a helyzet egyre nehezebben kezelhető, mivel az orosz katonák megpróbálják elvágni az utánpótlási vonalakat, és bekeríteni a beásott ukrán erőket.

A helyzet súlyosságát Ivan Kijrcevszkij katonai szakértő is megerősítette, aki szombaton azt mondta, nem szeretne pesszimista lenni, de szerinte a város már biztosan elveszett. Kijrcevszkij úgy fogalmazott, valóságos csoda lenne, ha az ukrán katonák fel tudnák tartóztatni az oroszokat.

A The Kyiv Independent katonai beszámolók alapján arról írt, hogy Ukrajna a nyári ellentámadás után nem készült fel megfelelően a hosszú harcokra, így többek között Avgyijivkában sem épített ki megfelelő védelmi vonalat. A védelmi minisztérium a portálnak azt mondta, Ukrajna 2014 óta épít erődítményeket Avgyijivka közelében, és 2022 óta a legnagyobb veszélynek kitett területekre összpontosít.

Szerhij Hrabszkij volt ukrán ezredes és katonai elemző szerint ugyanakkor még egy jól megépített lövészárkot is folyamatosan karban kell tartani, főként akkor, ha a támadók olyan erővel törnek előre, mint az oroszok. Hozzátette, ugyanakkor az aktív harcokban nem lehet újabb erődítményeket építeni.

A vereség elkerülhetetlen

Az ukrán katonák most azt mondják, eltökéltek mindaddig, amíg parancsot kapnak a város megvédésére. Ettől függetlenül úgy látják, Avgyijivka helyzete most kritikusabb, mint valaha, miután az orosz erők mindössze néhány kilométerre vannak a város teljes körülzárásától.

Az ukrán katonák elismerték, hogy Avgyijivka elesése elkerülhetetlennek tűnik.

„Ha Oroszország elegendő erőforrást fordít Avgyijivka elfoglalására, és Ukrajnának kifogy a tüzérségi lőszere, akkor az oroszok valószínűleg elfoglalják a várost” – mondta Rob Lee, katonai szakértő.

Moszkva mindent bevetett

Oroszország október közepén indította el egyik legnagyobb offenzíváját Avgyijivka keleti részén, miután Ukrajna nyári ellentámadása leállt Zaporizzsjában. A támadók kezdettől fogva jelentős számú katonával és páncélozott járművekkel próbálták visszaszorítani a város védelmi erejét.

Az Egyesült Királyság védelmi minisztériuma Oroszország támadásait figyelve már korábban is arra figyelmeztetett, hogy a súlyos emberveszteségek, valamint a jelentős mennyiségű felszerelés és eszköz elvesztése ellenére Oroszország nem hátrál meg.

A katonák és a szakértők úgy vélik, a város hamarosan hasonló sorsa jut, mint Bahmut, amelynek elfoglalását tavaly májusban jelentették be az orosz Wagner-zsoldosok.

A régióban 2022 februárja óta dúló harcoktól sújtott Avgyijivka már most súlyos károkat szenvedett. Jelenleg csak 941 lakosa van az egykor 32 ezer embernek otthont adó városnak, ahol egy nagy üzemanyaggyár is működik. A város az ipari Donbász régióban fekszik, 15 kilométerre északra az oroszok által megszállt Donyeck városától, Donyeck város kapujának is tekintik. A várost mindkét fél kulcsfontosságúnak tartja.