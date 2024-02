Spanyolország fővárosából, Madridból jelentkezett be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán, ahol José Manuel Albarez spanyol külügyminiszterrel folytatott tárgyalást a küszöbön álló magyar európai uniós elnökség témakörében.

Egy elnökségi trióban tartozunk, hiszen a spanyolok adták az elnökséget az előző félévben, most Belgium, azután jön Magyarország. Az Európai Unió triókat alkot az egymást követő három elnökségi országból, annak érdekében, hogy a munka folyamatos legyen.

A spanyol miniszter felajánlotta segítségét és támogatását a magyar európai uniós elnökség során, amit Szijjártó Péter elfogadott, hiszen – mint fogalmazott – olyan szakterületeken is koordinálni kell majd az Európai Unió munkáját amelyek nem tartoznak a mindennapi működés során a magyar szakértői körbe. A tárcavezető példaként említette a tengeri halászatot, amely területen korlátozott szakértelemmel rendelkezünk.

A magyar elnökség jelentőségét megnöveli az a tény, hogy egy rendkívül kiszámíthatatlan időszakban élünk, amikor az európai kontinenst, az Európai Uniót rendkívül kihívások állítják megpróbáltatások elé

– jelentette ki a miniszter.

Egyik ilyen kihívásként említette Szijjártó Péter az illegális migrációt, mivel a nyomás egyre nő, Spanyolországban tavaly 82 százalékkal nőtt a migránsok száma a tavalyelőtti évhez képest. Van egy kifejezetten válságos helyzetben lévő övezet is, a Kanári-szigetek térsége, ahová a legtöbben megérkeznek a tengeri útvonalakon. Ott idén hat és félszer több migránst jegyeztek fel, mint a tavalyi év hasonló időszakában.

Radikális változás kell az unió migrációs politikájában

Szijjártó hangsúlyozta: Magyarország déli határvidékén is folyamatosan nő a nyomás, a tavalyi esztendőben több mint 170 ezer illegális migránsnak kellett megálljt parancsolni. Afrikában a terrorfenyegetettség is súlyosabb mint valaha, a gazdasági fejlődés egy nehezebben tud lépést tartani a lakosság növekedésével, ennek következtében az illegális migrációs nyomás továbbra is növekedni fog az Európai Unión.

Hogyha Brüsszel migrációpárti politikája fennmarad, akkor sajnos reális a veszélye, hogy az európaiak elveszítik Európát, ugyanis Brüsszel migrációs politikája ide vonzza az embereket a világ különböző pontjairól

– mondta a tárcavezető

Leszögezte: Európa és az európai jövő megvédése érdekében radikális változásra van szükség az európai migrációs politikában. Arra van szükség, hogy az Európai Unió tartsa tiszteletben és tartsa be a nemzetközi jogot és ne büntesse azokat, akik betartják.

A nemzetközi jog világosan fogalmaz: hogyha valakinek menekülnie kell az otthonából háború, vagy valamilyen erőszakos cselekmények miatt, akkor ahhoz van joga, hogy az első szomszédos ország területére menjen és ott tartózkodjon.

A nemzetközi jog szerint senkinek sincs joga a második, harmadik vagy negyedik biztonságos ország területére lépni és ott tartózkodni.

Mint fogalmazott:

az Európai Uniónak tiszteletben kellene tartania a nemzetközi jogot, nem büntetni azokat, akik azt tiszteletben tartják.

Az európai uniós elnökségünk során koncentrálni fogunk a bővítés felgyorsítására is, világossá kell tenni, hogy nincsen előző sáv, nincsen lehetőség arra, hogy valaki politikai, ideológiai okok miatt megelőzze azokat, akik már hosszú évek vagy akár egy évtizede is tárgyalnak a csatlakozásról. Szijjártó Péter meglátása az, hogy egy háború nem lehet indok arra, hogy valaki megelőzze a korábbi tagjelölteket, tehát most arra kell koncentrálnunk a bővítés tekintetében, hogy a Nyugat-Balkán országait minél előbb bent tudhassuk az Európai Unióban.

Hogyha nem tudjuk felgyorsítani a csatlakozási folyamatot, akkor a Nyugat-Balkánon az Európai Unió el fogja veszíteni a hitelességét – mutatott rá Szijjártó Péter.

Gazdasági együttműködés tekintetében a Magyarország és Spanyolország között folyamatosan dőlnek meg a rekordok

A tavalyi évben több mint 6 milliárd eurós kereskedelmi forgalmat bonyolítottunk le amire korábban nem volt példa és a turisták száma is több mint 40 százalékkal nőtt, több mint 200 ezer spanyol látogatott tavaly Magyarországra és több mint 300 ezer magyar járt Spanyolországban. Ez a növekedő szám növelheti a légitársaságok kedvét arra, hogy még inkább gyarapítsák a Magyarországot és Spanyolországot összekötő légi járatok számát.

Magyarországon immár a harmadik legkedveltebb idegen nyelv a spanyol, 7 iskolában és 6 egyetemen tanítási nyelvként is használják a spanyolt és 526 spanyol ösztöndíjas tanul a magyarországi egyetemeken.

Magyarország és Spanyolország együttműködése kölcsönösen a tiszteletere, a kölcsönös előnyökre alapul.

Nem értünk egyet minden politikai kérdésben, de nem is kell, hiszen két különböző földrajzi helyzetben lévő, különböző méretű ország vagyunk. A különbségeket tiszteletben tartva azokra a területekre koncentrálunk, ahol az együttműködés kölcsönös előnyöket tud rejteni és az európai uniós elnökség kölcsönös támogatása egy ilyen terület

– mondta Szijjártó Péter, aki videóüzenetében arról is beszámolt, hogy délelőtt találkozott a Magyarországon beruházó nagy spanyol vállalatok vezetőivel, akik mind a megelégedésükről tájékoztatták. Elmondták, hogy az alacsony adók, a szakképzett munkaerő, a beruházásbarát munkakörnyezet mind mind Magyarországra vonzza őket. Majd a külügyminiszter Madrid püspökével találkozik, az este pedig már Andorrában fogja érni, ahol kollégáival folytatja a felkészülést az európai uniós elnökségre.