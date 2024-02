Joe Biden szerint a jó szex a hosszú házasság kulcsa

Egy most megjelenő, amerikai first ladykről szóló könyv szerint Joe Biden amerikai elnök azzal viccelődött korábban a stábjának, hogy a hosszú és tartós házasság titka a jó szex.

A héten jelenik meg Az Amerikai nő – A modern first lady átalakulása Hillary Clintontól Jill Bidenig című könyv, melyet a New York Times fehér házi tudósítója, Katie Rogers írt – írja a The Guardian.

A könyvben Katie Rogers arról is ír, hogy Joe Biden az elnökség megnyerése óta visszafogottabban beszélt a halószobatitkairól, de korábban megjegyezte, hogy szerinte a jó szex a hosszú házasság titka. Ugyan az erről szóló rész csak néhány bekezdést foglal el a 276 oldalas könyvben, de máris címlapokra került.

Joe Biden 2004-ben azt mondta támogatói csapatának, hogy nem sok érdeke fűződik az elnökjelöltséghez.

Inkább otthon szeretkeznék a feleségemmel, amíg a gyerekeim alszanak

– mondta.

A könyv leírja a szörnyűségeket is, amelyeket Joe Biden átélt, amikor első felesége, Neilia 1972-ben egy autóbalesetben meghalt egyéves lányukkal, Naomival együtt.

Joe Biden és felesége, Jill 1977-ben házasodtak össze, de ehhez öt lánykérés kellett az amerikai elnök részéről.

