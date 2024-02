A hírnek látszólag nincs mélyebb jelentősége. De csak látszólag. Egy ilyen kérés ugyanis megteremti annak a lehetőségét, hogy Moszkva fokozza a Kisinyov elleni hibrid támadásait. Emlékeztetőül: nagyjából hasonló forgatókönyv és érvelés alapján indult az Ukrajna elleni invázió két éve.

Az ENSZ egyetlen tagországa által sem nem elismert Transznyisztria a „kommunizmusban ragadt” térség a Kelet és a Nyugat között, ahol a legszívesebben a Szovjetunió emlékére Oroszország anyácskához csatlakoznának.

A mostani kérés ugyan nem volt határozott és részletezett, Moszkva azonban gyorsan reagált a bejelentésre.

„A Dnyeszteren túli lakosok, honfitársaink érdekeinek védelme az egyik prioritásunk. Az orosz illetékes szervek mindig minden kérést alaposan mérlegelnek” – közölte az orosz külügyminisztérium illetékese. A félreértések elkerülése érdekében azonban Kisinyovban, Tiraszpolban – Transznyisztria székhelyén – és Kijevben egyaránt cáfolták azokat a feltételezéseket, hogy a szakadár térség törvényhozói a Dnyeszteren túli terület Oroszországhoz történő csatolását sürgetik.

Azt is feltételezték, hogy a régióban esetleg újra népszavazáson döntenének az Orosz Föderációhoz történő csatlakozásról – amint azt Donyeckben és Luhanszkban tették –, a helyzetet azonban igencsak bonyolítja, hogy az anyaországgal szomszédos Donyec-medencétől eltérően Transznyisztria a beékelődött Ukrajna miatt nagyon távol fekszik az orosz határtól.

„Évtizedek óta kérik, hogy újra egyesüljenek Oroszországgal, és korábban is tartottak népszavazást” – idézte a Bloomberg Viorel Ursu moldovai amerikai nagykövetet, aki kormánya nevében minden ilyen lépést elutasított.

Az Európa-párti moldovai kormány által nemrégiben bevezetett kereskedelmi adók lobbantották most lángra a szeparatizmus parazsát. A tiraszpoli önjelölt kormányzat elítélte a döntést, majd az erről szóló nyilatkozatát eljuttatta az ENSZ-nek, más nemzetközi szervezetekhez, mindenekelőtt azonban Moszkvába.

A Háborús Tanulmányok Intézetében nem tartották kizártnak, hogy a tiltakozást egy újabb referendum követi.

ISW has issued a Warning Update on the situation in Moldova.



The pro-Russian breakaway region of Transnistria may call for or organize a referendum on Transnistria's annexation to Russia at a Transnistrian Congress of Deputies meeting planned for Feb 28https://t.co/COs3q5OVQv