A Joe Biden-párti úgynevezett dark money csoportok egyik legnagyobb adományozója egy nonprofit szervezet, amelyet egy mesterségesintelligencia-befektető működtet – írja a CNN (a „dark money” olyan választási kiadásokra utal, amelyek esetében a pénz forrását nem hozzák nyilvánosságra).

A második legnagyobb adományt 2022-ben a Future Forward, a Bident támogató elsődleges Super PAC nonprofit részlegének egy James McClave és Emily Berger által vezetett csoport adta. A házaspár egy manhattani kereskedőcégnél dolgozik, McClave pedig az Anthropic nevű mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat egyik korai befektetője volt.

A CNN által átnézett, korábban nem közölt adóbevallásokból kiderül, hogy a BEMC 4 Association nonprofit szervezet – amelynek két vezetője McClave és Berger – 7,2 millió dollárt adott a Future Forward USA Actionnek 2022-ben, a legutóbbi évben.

Ez több, mint bármely más csoporté, kivéve az Open Society Policy Centert, amely abban az évben 15,2 millió dollárt adott.

Míg a Future Forward USA Action nem hozza nyilvánosságra adományozóit, a neki adományozó más nonprofit szervezetek jelentik ezeket. A BEMC-n kívül a csoport legnagyobb támogatói közé tartoztak 2022-ben a League of Conservation Voters és a Fund for a Better Future, amelyek egyenként 2,5 millió dollárt adtak, valamint a Hopewell Fund, amely körülbelül 1,55 millió dollárt adományozott.

A Future Forwardon keresztül áramló milliók jól példázzák, hogy a gazdag adományozók hogyan használják a dark money csoportokat az amerikai politika alakítására, miközben a radar alatt maradnak.

Ha nem kerülnek nyilvánosságra az adományozók, akkor a választók sötétben tapogatóznak, amikor elmennek szavazni – mondta Anna Massoglia, az OpenSecrets kampányfinanszírozási megfigyelő csoport vizsgálati vezetője.

Rejtélyes pénzforrások – amit korábban Joe Biden is bírált

Az adónyilvántartás nem erősíti meg, hogy a 7,2 millió dollár személyesen McClave-től és Bergertől vagy az általuk irányított csoport más adományozóitól származik, de az egyetlen adomány, amelyet a BEMC a jelentések szerint kapott más formában érkezett. Massoglia szerint pedig nem ritka, hogy a nagy adományozók új nonprofit szervezeteket hoznak létre, hogy saját pénzüket szétosszák.

Bár McClave és Berger nem nagyon szerepelnek a nyilvánosság előtt, az elmúlt években összesen több mint 1 millió dollárt adtak a legkülönbözőbb demokrata párti csoportoknak és jelölteknek a szövetségi és állami választásokon.

Néhány más prominens politikai szervezethez hasonlóan a Future Forward két összekapcsolt csoportként működik: az egyik egy olyan csoport, amely köteles nyilvánosságra hozni adományozóit, a másik pedig egy nonprofit szervezet, amely nem.

Miután a Future Forward a 2020-as és 2022-es kampányban Joe Bident támogatta, a Biden-kampány nyilvánosan jelezte, hogy ez lett az általuk preferált Super PAC.

A Future Forward azt nyilatkozta, hogy 2023-ban összesen 208 millió dollárt szerzett, és úgy tűnik, hogy ennek nagy részét a dark money nonprofit szervezet gyűjtötte össze, mivel a PAC csak 25 millió dollárt jelentett az évben, és ebből több mint 8 millió dollárt a szövetségi választási bizottság nyilvántartása szerint a nonprofit szervezet utalt át.

Joe Biden korábban maga is bírálta a dark money befolyását,

és támogatta azt a jogszabályt, amely előírná, hogy a választásokra pénzt költő szervezeteknek gyorsabban nyilvánosságra kell hozniuk a nagy adományozókat.

Joe Biden egy 2022-es beszédében azt is elmondta, hogy a dark money aláássa a közbizalmat.

Jelenleg az érdekképviseleti csoportok egészen a választások napjáig reklámokat futtathatnak egy jelöltet támadó vagy támogató témákban anélkül, hogy felfednék, ki fizeti a hirdetést

– mondta Biden.

A Future Forward támogatása mellett McClave és Berger nonprofit szervezete 2022-ben további 7 millió dollárt adott a Center for Voter Informationnak, egy olyan csoportnak, amely a fiatalok, nők és kisebbségek szavazásra való ösztönzésén dolgozik.