„A magyar elnökség sikeres lesz” – erről is beszélt Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának miniszterhelyettese, parlamenti államtitkára Strasbourgban. A kétnapos strasbourgi látogatásról szólva az államtitkár úgy nyilatkozott: „arra készülünk, hogy a magyar elnökség sikeres lesz”.

Erre okod ad az is, hogy a 2011-es magyar elnökség is elismerést vívott ki, illetve az is, hogy a magyar elnökség előkészületei jól állnak. Hozzátette: júniusban azonban európai parlamenti választás is lesz, ezért a brüsszeli intézményekben felfokozott a hangulat, hiszen számos országban a jobboldali pártok erősödését várják.

Mivel a balliberális fősodor egy föderatív Európában hisz, nem nézik jó szemmel, hogy Európa-szerte erősödnek a szuverenista erők.

A miniszterhelyettes több politikai találkozó mellett a strasbourgi látogatás során tárgyalt Maria Marottával, a Tanács főtitkárságának intézményközi igazgatójával, Alessandro Chiocchettivel, az Európai Parlament főtitkárával, Letizia Zuleta de Realessel, Roberta Metsola EP-elnök kabinetfőnökével, valamint Christian Mangold EP belső politikai főigazgatóval.

Az intézményi vezetőkkel folytatott megbeszélések középpontjában a magyar uniós elnökségi felkészülés állt. Zsigmond Barna Pál arról biztosította partnereit, hogy hazánk az év második felében úgynevezett önzetlen közvetítőként, a tagállamok álláspontját és érdekeit figyelembe véve, a teljes unió számára kedvező megoldásokat kíván majd találni a problémákra.

Magyarország jól halad az elnökségre való felkészüléssel

Zsigmond Barna Pál elmondta: helyre kell állítani Európa versenyképességét a világban – ez a magyar uniós elnökség egyik fő prioritása. Szintén kiemelt prioritás a Nyugat-Balkán integrációjának előmozdítása, az illegális migráció elleni küzdelem és demográfiai kihívások kezelése, a gyermekvállalás ösztönzésével.

A magyar elnökség kölcsönösen előnyös együttműködések kialakítására törekszik, tiszteletben tartva a tagállamok szuverenitását.

Kiemelten üdvözöljük az Európai Bizottság mai döntését, miszerint javasolja a csatlakozási tárgyalások megkezdését Bosznia-Hercegovinával.

Az államtitkár Marco Zannival, az Európai Parlament Identitás és Demokrácia (ID) képviselőcsoportjának elnökével, valamint Ryszard Antoni Legutkóval, a jobboldali Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) társelnökével is tárgyalt. A konzervatív politikusokkal folytatott megbeszélések során szó esett többek között a nemzeti szuverenitás és a szubszidiaritás jelentőségéről, az európai parlamenti választásokról, az illegális bevándorlás okozta súlyos problémákról, illetve a nemzeti hagyományok és identitás, valamint a család védelmének fontosságáról. Mint mondta, Európának vissza kell térnie arra az útra, amelyet az alapító atyák kijelöltek számára.

Az államtitkár napközben koszorút helyezett el Petőfi Sándor emlékoszlopánál a strasbourgi Petőfi Sándor téren.