Szövevényes képrejtvénnyel toborozta kémeit az egyik brit titkosszolgálat

Ez a fajta toborzás egyáltalán nem áll távol például a brit haditengerészettől sem, amely az év elején egy LinkedIn-bejegyzésben keresett egy atom-tengeralattjárókra szakosodott ellentengernagyot.

Megvan minden adottságod ahhoz, hogy hírszerzési elemző légy? – ezzel a kérdéssel fordult a GCHQ követőihez, akiknek a száma rövid idő alatt túllépte a tízezret.

Ebben nem kis szerepet játszott a kérdés alá tűzött tengerparti illusztráció, amelyen a titkosszolgálat jellegzetes kerek székháza mellett feltűnik a többi között egy birka, a számítógépek bináris kódja, tarka épületek előtt sorakozó autók, jeleket mutogató kezek, egy golfozó nő, az útjelző táblák pedig a GCHQ támaszpontjainak helyszíneire utalnak.

A nagy múltú brit hírszerzési ügynökségek egykor az Egyesült Királyság legkiválóbb egyetemein keresték az újoncokat. Napjainkban úgy vélik: egy rejtvénnyel is találhatnak alkalmas jelentkezőket a problémamegoldók legújabb nemzedékének tagjai közül.

Íme, tehát a feladvány:

The answer to GCHQ's yearly brain teaser has finally been revealed after millions of wannabe spies tried to solve the puzzle



Britain's century-old spy agency posted the puzzle yesterday in order to find recruits who ‘think outside the box'https://t.co/1UJnbGb8Ck