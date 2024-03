„Mondhat bármit a Nyugat, Vlagyimir Putyinnak igenis nagyon komoly támogatottsága van Oroszországban” – jelentette ki Tarjányi Péter az Index Frontvonal című műsorának legújabb adásában. A biztonságpolitikai szakember arról is beszélt, hogy az újraválasztott orosz elnök választási sikerével egyértelműen bizonyította, hogy megingathatatlan a háborús fiaskók és az ellenzék erőteljes próbálkozásai ellenére is, és szinte bármilyen válságon át tudja magát navigálni.

Tarjányi ugyanakkor azt is hangsúlyozta, ha az orosz haderő vesztesége eléri az egymillió főt, az olyan társadalmi feszültséggel járhat, amit már nem tudnak a szőnyeg alá söpörni. A szakember arra is kitért, hogy ellenzéki hangulat leginkább az orosz nagyvárosokban tapasztalható, de a vidéki területeken továbbra is szinte száz százalékos Putyin támogatottsága, mert az ottani lakossághoz csak a kormányzati kommunikáció narratívája jut el.

Háborús teher Európán

A szakember szerint egyértelműen kijelenthető, hogy az Egyesült Államok magára hagyta Ukrajnát a háborúban, és a terhek nagy része emiatt jelenleg Európára hárul. Tarjányi szerint Oroszország a helyzetet kihasználva még az idén megpróbálja eldönteni a háború menetét, még annak ellenére is, hogy egy esetleges Trump-győzelem ősszel nagyban javítana az oroszok tárgyalási feltételein.

Nem őrült Emmanuel Macron, amikor nyugati fegyveres erők alkalmazásáról beszél Ukrajnában, hiszen nagyon komoly tanácsadói kör és titkosszolgálati információk állnak a rendelkezésére

– közölte Tarjányi.

Fotó: Ukrainian Presidency / Anadolu / Getty Images Hungary Volodimir Zelenszkij 2024. március 7-én

Hozzátette, hogy Franciaország a jelenlegi helyzetben egyértelműen Európa vezető szerepére tör, amire biztonságpolitikai szempontból Nagy-Britannia kilépésével, egyedüli atomhatalomként meg is van a lehetősége.

Kiemelte, hogy szinte lényegtelen, hogy az oroszoknak több ezer, míg a franciáknak közel 300 atomtöltetük van, hiszen egy tragikus csapásméréshez 1-2 darab is bőven elég.

A teljes beszélgetés itt tekinthető meg:

Ha tetszett az adásunk, és még nem tették volna meg, akkor mindenképpen iratkozzanak fel az Index YouTube-csatornájára, hogy ne maradjanak le a további műsorainkról, ha pedig inkább podcastként hallgatnák meg a Frontvonal legújabb részét, ide kattintsanak:

(Borítókép: Volodimir Zelenszkij 2024. március 7-én. Fotó: Ukrainian Presidency / Anadolu / Getty Images Hungary)