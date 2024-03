Egy szövetségi fellebbviteli bíróság március 19-én blokkolta Texas ellentmondásos bevándorlási törvényének bevezetését. A rendelet az egyik legszigorúbb, amelyet a „modern időkben” az Egyesült Államokon belül egy állam hozott. A döntés néhány órával azután született, hogy a Legfelsőbb Bíróság engedélyezte az úgynevezett SB4-es intézkedés hatálybalépését a fellebbezés elbírálásáig – közölte a BBC.

Az intézkedés lehetővé tenné az állam tisztviselői számára, hogy őrizetbe vegyék és büntetőeljárás alá vonják az engedély nélküli bevándorlókat. A Biden-kormányzat megtámadta az SB4 néven ismert törvényt, mivel alkotmányellenesnek találja azt.



A texasi szigorítás jelenleg be van fagyasztva, azonban ha újra hatályba lépne, az jelentős változást hozna a bevándorlási törvények végrehajtásának módjában. Ennek az az oka, hogy a bíróságok korábban úgy döntöttek, hogy csak a szövetségi kormány érvényesítheti az ország bevándorlási törvényeit, az egyes amerikai államok nem. Érdemes megjegyezni, hogy az amerikai határ illegális átlépése már most is szövetségi bűncselekménynek számít, de a jogsértéseket általában polgári ügyként kezeli a bevándorlási bírósági rendszer. Az úgynevezett SB4 értelmében a Texasba való illegális be- vagy visszautazásért kiszabható börtönbüntetés akár húsz évre is kiterjedhet.

A Biden-kormányzat mellett Mexikó is kifejezte nemtetszését a rendelettel kapcsolatban: ugyanis elutasította azt, hogy be kelljen fogadnia azokat a bevándorlókat, akiket Texas kitoloncol az említett törvény alapján.

A mexikói külügyminisztérium március 19-én közleményben tudatta, hogy

Mexikó kategorikusan elutasít minden olyan intézkedést, amely lehetővé teszi az állami vagy helyi hatóságok számára a bevándorlási ellenőrzés gyakorlását, valamint az állampolgárok vagy külföldiek letartóztatását és mexikói területre való visszaszállítását.

A mexikói tisztviselők korábban a törvényt „bevándorlóellenesnek” minősítették, továbbá arra is figyelmeztettek, hogy ez a változtatás megnehezítené a kapcsolatokat az Egyesült Államokkal, amivel az amerikai igazságügyi minisztérium is egyetértett. A Külügyminisztérium emellett azt is hozzátette, hogy az SB4 bevezetése „ellenséges hangulatot teremtene, amelyben a bevándorlóközösség ki lenne téve a gyűlöletnek és a diszkriminációnak”. A minisztérium azt is hozzátette, hogy Mexikó csatlakozik Joe Biden amerikai elnök kormányának jogi erőfeszítéseihez, hogy megakadályozza az SB4-et. Március 19-én a Legfelsőbb Bíróság engedélyezte az intézkedés hatálybalépését, azonban végül késő este egy rövid végzésben az egyik New Orleans-i székhelyű bíróság megszavazta a döntés befagyasztását.

A Gallup februárban közzétett felmérése szerint az amerikaiak közel egyharmada szerint a bevándorlás a legnagyobb probléma, amellyel az országnak szembe kell néznie, megelőzve a kormányt, a gazdaságot és az inflációt.