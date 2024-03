Giorgia Meloni kártérítést kér a róla terjesztett deepfake videók miatt

Giorgia Meloni július 2-án áll a tanúk emelvényére a szardíniai Sassari bíróságán azok után, hogy polgári pert indított két férfi, apa és fia ellen. Az egyik 73, a másik 40 éves – jelentette az olasz ANSA hírügynökség.

A gyanú szerint a két alperes a mesterséges intelligencia segítségével „alkotta meg művét”, egy olyan videót, amelyen Meloni fejét egy avatott művésznő testén helyezték el azzal a látszattal, hogy ő bujálkodik az ágyban.

Az eljárás magyarul is meghonosodott neve a deepfake, a végtermék pedig a gépi tanulás eszközével létrehozott/módosított kép vagy mozgókép. A legkorszerűbb technológia segítségével megmunkált, „kézműves” pornó néhány éve kezdett terjedni a neten, miután – talán elsőként – egy Reddit-felhasználó osztott meg olyan klipeket, amelyeken hírességek arcai kerültek profi felnőttfilmesek testére.

Ezzel a módszerrel készítette az apa-fiú páros azokat a felvételeket, amelyen Giorgia Meloni szerepelt. A videókat egy amerikai pornóoldalon tették közzé, ahol több hónapig voltak láthatók.

Giorgia Meloni ügyvédje „jelképes”, százezer eurós, közel negyvenmillió forintos kártérítést kért, amit ügyfele – abban az esetben, ha a javára ítélkeznek – a megerőszakolt nők támogatására létrehozott belügyminisztériumi alapnak ajánlott fel.

Meloni már korábban, a választási kampány finisében is együttérzéséről biztosította a megerőszakolt nőket – igaz, akkor vélhetően politikai szándékkal.

Tavalyelőtt augusztusban egyesekben megütközést váltott ki, hogy az olasz miniszterelnöki posztért folyó versenyben olyan videót tett közzé, amelyen egy menekült megerőszakol egy ukrán nőt.

A helyi hatóságok szerint az 55 éves nőt egy guineai menedékkérő bántalmazta Piacenzában. Az esetet videón örökítette meg egy, az utcára néző lakásban tartózkodó személy. Az erőszakos támadót letartóztatták.

A videó egy hírportálon jelent meg: a kép ugyan homályos és elmosódott, a nő segélykiáltásai azonban tisztán kivehetők. Ezt a videót tweetelte Giorgia Meloni, akinek az Olasz Testvérek elnevezésű pártja nagy esélyekkel vágott neki a parlamenti választásoknak.

– írta a posztjában. Riválisai azonban élesen bírálták azzal érvelve: „szemérmetlen egy nemi erőszakról készült képeket felhasználni, még illetlenebb pedig választási célokra visszaélni velük”.

A nyomozók a Giorgia Meloniról készült deepfake felvételek alapján viszonylag gyorsan bukkantak az elkövetők nyomára: egyszerűen felkutatták a videók közzétételéhez használt mobileszközt – írta a BBC.

A deepfake veszélyeire már évekkel ezelőtt felhívták a figyelmet. Már akkor arra figyelmeztettek: a kamuhírek és a leírt hazugságok korszakváltása után azzal verik át a hétköznapi hiszékenyeket, hogy a saját szemükkel-fülükkel láthatják-hallhatják, amint egy államférfi, politikus vagy celeb olyasmiről alkot véleményt, amit sosem mondana, és sosem mondott.

A két olasz férfit Meloni esetében rágalmazással vádolják, ami a helyi szabályozás szerint akár büntetőjogi eset is lehet, ezért szabadságvesztéssel sújtható. A tudósításokból nem derült ki, hogy volt-e politikai indíttatásuk.

A deepfake pornó egyébként még azelőtt készült, hogy Melonit miniszterelnöknek nevezték ki.

